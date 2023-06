Berufsorientierungsmesse an der Louis-Peter-Schule: Ausbilder treffen künftige Azubis

Von: Lutz Benseler

Beliebte Anlaufstelle: Der virtuelle Schweißroboter von Continental. © Lutz Benseler

Zwölf Firmen und 200 Schüler: Bei der Berufsorientierungsmesse an der Louis-Peter-Schule in Korbach sind am Mittwoch Ausbildungsbetriebe auf ihre künftigen Azubis getroffen.

Korbach – „Ich interessiere mich generell für Maschinen und Technik“, sagt Lara Uhl (14). Am Stand von Weidemann informiert sich die Schülerin, welche Ausbildungsberufe der Landmaschinen-Hersteller anbietet. „Da wäre vielleicht ein Praktikum bei uns für dich genau das richtige“, sagt Ausbildungsleiter Timo Schulze. So einfach wie bei der Berufsorientierungsmesse kommen Ausbildungsbetriebe und ihre künftigen Azubis kaum in Kontakt.

Vor allem die Workshops vor der eigentlichen Messe sind bei Firmen und Jugendlichen beliebt: „Die Schüler konnten sich im Vorfeld Firmen auswählen, mit denen sie in den ersten Schulstunden intensiv ins Gespräch kommen“, erklärt Thomas Janzen, Konrektor der Louis-Peter-Schule. „Der Vorteil ist, das dort die Schüler sind, die sich grundsätzlich schon für uns interessieren. So gibt es einen Anknüpfungspunkt“, ergänzt Schulze.

Tauschen sich aus: (von links) Weidemann-Ausbildungsleiter Timo Schulze, die Auszubildenden Tom Rosenstengel und Lorenz Ulrich sowie Schülerin Lara Uhl. © Lutz Benseler

Die Jahrgangsstufen 8 und 9 erhielten dabei auch ganz praktische Einblicke in Berufe: Sie konnten einen Schrank zusammenschrauben, Gewinde bohren oder mit dem virtuellen Schweißroboter arbeiten. In der 5. Unterrichtsstunde kamen schließlich alle in der Großsporthalle auf der Hauer zusammen, wo die Unternehmen ihre Messestände aufgebaut hatten und die Jugendlichen nicht nur die Verbindungen aus den Workshops intensivieren, sondern auch noch Kontakte zu jenen Firmen knüpfen konnten, die sie am Vormittag noch nicht kennengelernt hatten.

Bei der Premiere der Veranstaltung im vergangenen Jahr waren sieben Firmen und 75 Schüler dabei, die zweite Auflage der Messe ist noch einmal größer geworden. „Die Nachfrage der Firmen ist groß, der größer werdende Fachkräftemangel auch hier in der Region zu spüren“, sagt Janzen. Die Resonanz nach der letzten Messe sei gut gewesen: „Es sind viele Praktika in die Wege geleitet worden“, so der Konrektor.

Offene Ausbildungsstellen haben fast alle Betriebe noch. „Viele Schüler sind in Bezug auf ihre berufliche Zukunft noch orientierungslos und viele wissen auch gar nicht, welche Möglichkeiten eine Ausbildung bietet, dass man mit einer Ausbildung sogar studieren kann“, sagt Marcus Göbel von Continental. Die Messe helfe, nicht nur Informationen weiterzugeben, ergänzt sein Kollege Niko Mühlhausen: „Die Veranstaltung ist für uns auch wichtig, um der Conti ein Gesicht zu geben. Wenn sie konkrete Ansprechpartner haben, ist die Hürde für die Jugendlichen geringer.“