Der beste Jahrgang seit fünf Jahren am beruflichen Gymnasium Korbach

Von: Marcus Althaus

Verabschiedung der Einser-Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023. © Marcus Althaus

Viel zu lachen hatten die Abiturienten, Lehrer und Angehörigen bei der feierlichen Verabschiedung in der Korbacher Stadthalle.

Korbach – Humorvolle Festreden, Live-Musik und viele amüsanten Anekdoten gehörten neben den Auszeichnungen zum Programm des Beruflichen Gymnasiums, das weit mehr Publikum angezogen hatte als erwartet.



Schulleiter Uwe Schönrock verwies in seiner Würdigung darauf, dass der Notendurchschnitt des Jahrgangs der beste seit fünf Jahren ist.



Karl-Friedrich Frese erinnerte an die Schwierigkeiten, die Coronapandemie, Quarantänen und der fehlende Präsenzunterricht mit sich brachten. „Man kann Ihre Leistungen nicht hoch genug würdigen. Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn jetzt ziehen“, so der Erste Kreisbeigeordnete, der am 9. Juli vor exakt 44 Jahren das Abitur gemacht hat.

Er rief den Abiturienten zu: „Die Zukunft braucht Sie, unabhängig von der Note. Ergreifen sie die Chancen und minimieren sie Risiken, um eine immer ungewisse Zukunft zu meistern.“

Verabschiedung der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023: Hier der Deutsch LK von Herrn Goos. © Marcus Althaus

Erster Stadtrat Heinz Merl ist überzeugt: „Mit dem Abitur am Beruflichen Gymnasium haben Sie einen Vorsprung, was Einblicke in Abschlüsse und Weiterbildungen angeht, diesen sollten Sie nutzen.“

Vor der Zeugnisausgabe fand die Bestenehrung statt. Neben den Einser-Abiturienten Johanna Albrecht, Jeannine Seidel, Viktoria Herzen, Lena Tübben, Kati Best, Adrian Nagel, Sara Türen, Emma Fingerhut, Jan Brandenstein, Samea Onyeche, Sophia Vich, Louisa Martin und Ieva Karpovic wurden besondere Leistungen honoriert.

Verabschiedung der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023: Hier der Deutsch LK von Frau Neumann. © Marcus Althaus

Fabian Höhle erhielt den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker als bester Schüler des Fachs Chemie. Kati Best wurde für ihre Leistungen in Geschichte vom Waldeckischen Geschichtsverein ausgezeichnet und Ieva Karpovic erhielt vom Rotary Club Korbach- Bad Arolsen einen Preis für ihr vorbildliches Engagement in der Flüchtlingshilfe.

Verabschiedung der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023: Hier der Englisch LK von Herrn van der Minde. © Marcus Althaus

Klasse 13BG1, Wirtschaft, Herr Goos: Charline Ammenhäuser, Vivien Denise Kahle, Cedric Elias Kälber, Johanna Kleine, Jan Leonbacher, Leah Lötzerich, Jonas Menzel, Tabea Mitze, Lara-Joy Paul, Friederike Marie Tübben, Tino Volkhausen, Fynn Wöstehoff.



Verabschiedung der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023: Hier der Mathe LK von Herrn Patecki. © Marcus Althaus

Klasse 13BG2, Gesundheit/Erziehungswissenschaft/Wirtschaft, Frau Neumann: Ronja Barthel, Kati Margarete Best, Diana Buckmaier, Ruth Depner, Nina Goetze, Nadine Juliette Hansen, Enya Hergesell, Inessa Jana Kautz, Melisa-Gül Marim, Milena Oberlies, Michelle Rudi, Sara Ezgi Türen, Helen Joleen Wiemers.



Klasse 13BG3, Wirtschaft/Erziehungswissenschaft/Praktische Informatik, Herr van der Minde: Moritz Jörn Hellmut Pohlmann, Angelina Rest, Dominik Tytskiy, Sophia Vich, Marcel Weis.



Verabschiedung der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023: Hier der Physik LK von Herrn Weber, hier mit Frau Wieck (l.). © Marcus Althaus

Klasse 13BG4, Wirtschaft/Erziehungswissenschaft/Praktische Informatik, Herr Patecki: Sofia Frydrych, Viktoria Herzen, Ieva Karpovic, Louisa Martin, Adrian David Nagel, Jette Schieferdecker, Laura Schlömer, Yannic Schnepf, Johanna Schwechel, Liana Stremmel, Andrej Weimer, Viktor Weimer.



Klasse 13BG5, Wirtschaft/Praktische Informatik, Herr Weber: Jessica Clemens, Jan Emden, Malte Hegel, Celina Henkler.



Verabschiedung der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023: Hier der Chemie LK von Kerrn Schmidt. © Marcus Althaus

Klasse 13BG6, Gesundheit/Wirtschaft, Frau Weiberg: Vanessa Feliks, Fabian Höhle, Maxim Rimer.



Klasse 13BG7, Gesundheit, Frau Weiberg: Martin Georguiev, Cillian Linus Liam Heinemann, Louis Hohmann, Jil Langerzik, Laura Markus, Pia Marscheider, Emily Anna Marie Meier, Regina Nazarenus, Laura Römpke, Jeannine Seidel, Colleen Siebert, Leonie Vivien Stengler, Lena Katharina Tübben und Jessica Volke.

Verabschiedung der Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Korbach 2023: Hier der Bio LK von Frau Weiberg. © Marcus Althaus