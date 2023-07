Bester Schutz für die Einsatzkräfte der Korbacher Feuerwehren

Von: Philipp Daum

Freuen sich über die neue Feuerschutzkleidung für Korbacher Wehren: (von links) Michael T. G. Finken, Geschäftsführer der Firma Wuttig Feuerschutz, Bürgermeister Klaus Friedrich, Stadtbrandinspektor Carsten Vahland und Julian Schmidt, Leiter des Eigenbetriebs Technische Dienste und Feuerwehr der Stadt Korbach. © Philipp Daum

400 Frauen und Männer sind in den Korbacher Feuerwehren insgesamt aktiv, darunter befinden sich 150 Atemschutzgeräteträger. Um bei Einsätzen an vorderster Front optimal geschützt zu sein, hat die Stadt Korbach für 200 000 Euro neue Feuerschutzkleidung angeschafft, die jetzt offiziell im Feuerwehrstützpunkt am Südring übergeben wurde.

Für die außerplanmäßige Ausgabe hatte das Stadtparlament im September 2022 einstimmig grünes Licht gegeben.

„Die Feuerschutzkleidung ist das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt. Wir werden damit alle unsere Atemschutzgeräteträger in den Feuerwehren ausstatten“, sagte Stadtbrandinspektor Carsten Vahland. Er wies darauf hin, dass die bisherige, mehr als 25 Jahre alte Feuerschutzkleidung den jetzigen Anforderungen nicht mehr in vollem Umfang entsprochen habe. Dies habe sich bei Brandeinsätzen deutlich gezeigt – zum Beispiel beim Wohnhausbrand im Ermighäuser Weg und dem Großbrand der Lagerhalle im Ziegelhütter Weg.

„Die Brände werden intensiver und die Stoffe, die beim Feuer frei werden, viel gefährlicher“, fügte Julian Schmidt, Leiter des Eigenbetriebs Technische Dienste und Feuerwehr der Stadt Korbach hinzu. Die ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte gingen teilweise bis an ihre Leistungsgrenze und müssten natürlich den besten Schutz erhalten.

Die neue Feuerschutzkleidung besteht aus Hose, Jacke und Handschuhen. Die Kosten für solch einen Satz betragen rund 1200 Euro „Alle Atemschutzgeräteträger wurden fünf Tage lang von uns eingemessen, sodass jeder eine individuell und personalisiert angepasste Feuerschutzkleidung bekommt“, berichtete Michael T. G. Finken, Geschäftsführer der Firma Wuttig Feuerschutz aus Zierenberg. Die Einsatzkleidung sei für Innenangriffe geeignet.

„Es gibt darüber hinaus immer mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge auf den Straßen. Brennende E-Fahrzeuge sind eine echte Herausforderung für Feuerwehren, insbesondere deren Akkus. Der neue Anzug hat eine sogenannte Lichtbogen-Zertifizierung, um die Kameradinnen und Kameraden vor elektrischen Entladung zu schützen“, so Finken. Außerdem sei in der Feuerschutzkleidung eine Membrane verbaut, die zu den derzeit besten und sichersten gehöre.

„Der Anzug ist auch beständig gegen Bakterien und Viren. Während der Corona-Pandemie waren die Feuerwehrleute in diversen Bekleidungen nicht geschützt. Wir kämpfen auch immer häufiger mit Hochwasser – und was in überfluteten Kellern teilweise herum schwimmt, weiß jeder. Da sollten die Kameradinnen und Kameraden optimal geschützt sein“, sagte Finken. Die neue Ausrüstung sei zudem viel langlebiger als die vorherige. Sie müsse seltener imprägniert werden, was in den kommenden Jahren erhebliche Kosten einspare.

Die Feuerschutzkleidung verfügt nach Auskunft von Carsten Vahland auch über mehrere Funktionstaschen – beispielsweise für Funkgerät, Beleuchtungsgerät und Wärmebildkamera. „Auch Handschuhhalter sind angebracht“, berichtete der Stadtbrandinspektor.

„Die Sicherheit unserer Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden steht bei der Stadt Korbach an oberster Stelle. Ehrenamtliche setzen für die Mitbürger ihr Leben ein. Daher hat die Feuerwehr auch eine optimale Ausrüstung zu erwarten“, betonte Bürgermeister Klaus Friedrich.

