Betrug per Telefon: Korbacher zahlte 3000 Euro, um 150.000 zu gewinnen

Korbach/Twiste. Nach erneuten Fällen von Telefonbetrug, bei denen es um hohe Geldbeträge ging, warnt die Polizei Waldeck-Frankenberg vor solchen Betrugsmaschen. Betrüger versuchten, Senioren aus Twistetal und Korbach einen Gewinn vorzugaukeln.

Im Twistetaler Fall wurde ein Gewinn von 47.000 Euro in Aussicht gestellt. Dazu mussten zunächst 910 Euro Bearbeitungsgebühren überwiesen werden, was das 58-jährige Opfer, das sich als Gewinnerin wähnte, per Online-Banking tat.

Am Montag erhielt sie einen erneuten Anruf, bei dem ihr 150.000 Euro versprochen wurden. Dazu müsse sie erst eine Versicherung von 9000 Euro abschließen. Als sie am Telefon erklärte, dass sie bereits Anzeige bei der Polizei erstattet habe, wurde das Gespräch beendet.

Im Fall eines Rentners (67) aus Korbach wurde ein Gewinn von 149.000 Euro versprochen. Er ließ sich auf die Sache ein und verschickte per DHL-Expressversand eine Bearbeitungsgebühr von 2930 Euro nach Georgien.

Als er am Montag einen erneuten Anruf erhielt und eine weitere Gebühr von 7980 Euro zahlen sollte, ging er zur Bank, um dafür einen Kredit aufzunehmen. Der Bankangestellte durchschaute den Betrug und informierte den Rentner, der Anzeige bei der Polizei erstattete. (nh/jpa)

Rubriklistenbild: © Julian Stratenschulte/dpa