Korbach: Auf ein Glas Sekt mit Max Mutzke

Von: Marianne Dämmer

Konzert der Extraklasse: Hinter die Kulissen des Auftritts der Big Band der Bundeswehr am 8. Juni in Korbach können die 20 Leserinnen und Leser schauen, die eine der Backstage-Karten gewinnen. © Peter Zylajew

Exklusiv verlost die WLZ am 31. Mai Backstage-Karten für das Konzert der Big Band der Bundeswehr in Korbach - inklusive ein Gruppenfoto mit Max Mutzke und ein Glas Sekt.

Korbach – Wenn die Big Band der Bundeswehr am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), auf dem Brass-Gelände in Korbach ihr Konzert mit Max Mutzke als „special guest“ gibt, reist sie mit einer der größten fahrbaren Bühnen an, die es in der Europäischen Union gibt: Zwölf Meter tief, 18 Meter breit und zehn Meter hoch.

Exklusiv verlost die Waldeckische Landeszeitung am Mittwoch (31. Mai) Backstage-Karten: Die 20 Gewinnerinnen und Gewinner dürfen am 8. Juni einen Blick hinter die Kulissen und auf die Technik werfen. Auch ein Gruppenfoto mit Max Mutzke wird möglich sein, mit einem Glas Sekt wird angestoßen, erklärt Tourmanager Johannes M. Langendorf.

Die Big Band der Bundeswehr tritt nicht zum ersten Mal in Korbach auf. Zuletzt war sie beim Hessentag 2018 mit Klaus Lange in der Kreisstadt, spielte vor ausverkauften Rängen. „Das war allerdings ein völlig anderes Konzept, da das Konzert im Rahmen des Hessentages und Indoor war“, erklärt Langendorf. Hinter dem Open-Air-Konzert am 8. Juni steckt ein ganz anderer, technisch gigantischer Aufwand: 150 Tonnen Material werden auf mehreren Sattelschleppern nach Korbach transportiert. Die Bühne brauche schon einige Stunden, um überhaupt auszufahren, dann würden noch unzählige Aufbau- und Feinarbeiten folgen, erklärt Johannes M. Langendorf.

Max Mutzke © Nils Müller

Die Techniker kümmern sich um eine riesige LED-Wand ebenso wie um Bühnenteile, das passende Showlicht, die Beschallung, Kameras, Mikrofone und Instrumente. Insgesamt seien 70 Mann Personal nötig, um den Auftritt der Big Band unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik am Abend zu stemmen.

„Das ist alles sehr spannend. Für die Gewinner bieten wir vor dem Konzertbeginn eine Führung um und auf der Bühne, auch einen Blick in die Garderobe und in den Truck dürfen sie werfen“, erklärt Stabshauptmann Langendorf, der aus Korbach stammt. Die Big Band der Bundeswehr gehört als eine von nur noch vier professionellen Big Bands in Deutschland zu den ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchestern der Bundesrepublik. Das Stehkonzert am 8. Juni mit Max Mutzke als „special guest“ beginnt um 20 Uhr und dauert zweieinhalb Stunden. Zu hören sein werden Swing, Rock und Pop, in Szene gesetzt von einer hochmodernen, multimedial aufbereiteten Bühnenshow. Veranstaltet wird das Benefizkonzert vom Förderverein des Lions-Clubs Korbach-Bad Arolsen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für einen guten Zweck wird gebeten.

Heute pünktlich um 14 Uhr wird das WLZ-Glückstelefon mit der Nummer 05631/560-130 freigeschaltet. Die ersten zehn Anrufer, die durchkommen, gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (Von Marianne Dämmer)