Bürgermeisterwahl in Korbach: Friedrich will bleiben - Erstes Lokal ausgezählt

Die Wahllokale sind zu. Ob der einzige Kandidat genug Stimmen erhalten hat, darüber halten wir Sie hier auf dem Laufenden. Das erste Wahllokal ist bereits ausgezählt.

Aktualisiert um 19 Uhr. Das erste Korbacher Wahllokal ist ausgezählt: In Helmscheid hat Bürgermeister Klaus Friedrich 90,23 Prozent Ja- und 9,76 Prozent Nein-Stimmen erhalten.

Klaus Friedrich strebt eine vierte Amtszeit als Bürgermeister in Korbach an. Im September 2000 wählten die Korbacher ihn das erste Mal zu ihrem Bürgermeister, sein Amt trat er im Februar 2001 an. Er folgte auf den langjährigen Bürgermeister Wolfgang Bonhage (SPD, 1977 - 2001). Bei der Wahl 2006 bestätigten die Bürger der Kreisstadt erstmals den Amtsinhaber. Bei der Bürgermeisterwahl 2012 holte Klaus Friedrich 69 Prozent der Stimmen, sein Gegenkandidat Martin Dörflinger (SPD) kam auf 31 Prozent. Die dritte Wahlperiode begann offiziell am 1. Februar 2013. Der 57-Jährige hat diesmal keinen Gegenkandidaten.

In der Korbacher Stadtverordnetenversammlung mit 31 Sitzen ist die SPD mit zehn Sitzen die größte Fraktion. Die CDU kommt auf acht Abgeordnete, die Freien Wähler auf fünf, die Grünen und die FDP auf jeweils drei, die Aktive Bürgerinnen und Bürger Korbach auf zwei.