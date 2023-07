Gesang auf fünf Bühnen: Chorfestival feiert am Samstag Premiere in Korbach

Von: Philipp Daum

Freuen sich auf Musik auf fünf Bühnen: Die Veranstalter und Unterstützer des ersten Waldeck-Frankenberger Chorfestivals, das am 22. Juli ab 15 Uhr in der Korbacher Altstadt stattfindet. © Philipp Daum

57 Chöre, die überwiegend aus dem Landkreis kommen, mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger, fünf Bühnen und am Ende ein halbstündiges Rudelsingen auf dem Rathausvorplatz: Das erste Waldeck-Frankenberger Chorfestival, das am kommenden Samstag, 22. Juli, in der Korbacher Altstadt stattfindet, hat viel zu bieten.

Los geht es um 15 Uhr, die Chöre singen nacheinander jeweils 20 Minuten. Auch gemeinsame Auftritte von Chören und natürlich auch instrumentale Begleitung – zum Beispiel mit Gitarrenmusik – wird es geben. Um 19 Uhr steigt dann das gemeinsame Rudelsingen.

Die Festival-Bühnen befinden sich alle in unmittelbarer Nähe zueinander in der Korbacher Altstadt – und zwar am Rathaus, in den beiden Kirchen St. Kilian und St. Nikolai sowie am Obermarkt und im Hof der Musikschule.

„Wir freuen uns total auf die Premiere des Chorfestivals, darauf haben wir monatelang hingefiebert. Auf jeder Bühne werden über den ganzen Tag hinweg etwa zehn bis zwölf Auftritte verschiedener Chöre stattfinden. Wir hoffen auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer“, sagt Bruno Mecke, Vorsitzender des Waldeckischen Sängerbundes. Essen und Getränke werden ebenfalls angeboten, das Korbacher Jugendhaus hat zum Beispiel herzhafte Waffeln und Eis im Gepäck.

So verschieden die Chöre sind, so unterschiedlich ist auch ihr Repertoire an Liedern. „Ob modern oder klassisch, für jeden ist etwas dabei“, verspricht Kreischorleiter Horst-Werner Bremmer.

Nach den Auftritten der Chöre bilden das Rudelsingen und ein gemeinsames Schlusslied den krönenden Abschluss des Waldeck-Frankenberger Chorfestivals. „Alle Chöre werden mit denjenigen Gästen, die Lust haben zu singen, auf dem Rathausvorplatz in Korbach für einen besonderen Höhepunkt sorgen. Auch Zuschauer sind gerne gesehen“, so Bruno Mecke.

So soll die Freude am Chorgesang nicht nur beim Zuhören, sondern auch beim Mitsingen spürbar werden. Gesungen würden unter anderem Lieder wie „In Junkers Kneipe“, „Über den Wolken“, „Glück auf, der Steiger kommt“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Rote Lippen soll man küssen“ und „Tage wie diese“.

Eintritt ist frei

Veranstaltet wird das Chorfestival Waldeck-Frankenberg vom Mitteldeutschen Sängerbund mit den Sängerkreisen Edertal und Oberes Edertal sowie dem Waldeckischen Sängerbund. „Das Ganze ist aber nur möglich, weil uns die Stadt Korbach und zahlreiche Sponsoren unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür! Wir konnten somit auch das Festival auf die Beine stellen, ohne dafür Eintritt zu nehmen“, betont Martina Fackiner, Vorsitzende des Sängerkreises Edertal.

Fünf Bühnen: Hier treten die Chöre auf

Bühne am Rathaus, 15 Uhr: Chorgemeinschaft MGV Liedertafel Altwildungen, MGV Bergheim, MGV Wellen und MGV Odershausen; 15.20 Uhr: MGV Hundsdorf; 15.40 Uhr: Männer-Chorgemeinschaft Battenberg/Battenfeld/Viermünden; 16 Uhr: Gospelchor Kantorei Liebfrauenkirche Frankenberg; 16.20 Uhr: Projektchor tonART aus Twiste, Gemischter Chor; 16.40 Uhr: Projektchor MGV Haubern/MGV Halgehausen; 17 Uhr: MGV Strothe und Männerchor Mühlhausen; 17.20 Uhr: Haste Töne Berndorf, Gemixter Chor; 17.40 Uhr: Chorgemeinschaft Allendorf/Eder und Dodenau (MGV); 18 Uhr: MGV Liedertafel Goddelsheim; 18.20 Uhr: MGV Heimattreu Niederasphe; 18.40 Uhr: Chor goes Pop Korbach.

Bühne in der Kirche St. Kilian, 15 Uhr: Melodivas Rhadern; 15.20 Uhr: Gitarrenchöre Auftakt 08 aus Dorfitter und Saitenwind aus Freienhagen; 15.40 Uhr: Eintracht-Edelweiß Horbach; 16 Uhr: MGV Odershausen; 16.20 Uhr: Frauenchor Dodenau; 16.40 Uhr: MGV Frankenberg-Schreufa, 17 Uhr: Festival-Projekt der Gemischten Chöre Freienhagen und Marienhagen; 17.20 Uhr: Gemischter Chor Flechtdorf; 18 Uhr: Projektchor Reine Männersache; 18.20 Uhr: Cantabile Birkenbringhausen.

Bühne in der Kirche St. Nikolai, 15 Uhr: Gitarrengruppe Vielsaitig Meineringhausen, Kirchengemeinde Meineringhausen; 15.20 Uhr: Glissando; 15.40 Uhr: Projektchor Partenariat avec Die; 16 Uhr: Gemischter Chor Frohsinn Oberschledorn; 16.20 Uhr: Intermezzo Willersdorf; 16.40 Uhr: Gemischter Chor Harmonie Wega; 17 Uhr: Frauenchor Sing & Praise, Adorf; 17.20 Uhr: Harmonie Frankenberg; 17.40 Uhr: Kinderchor Haste Töne Berndorf; 18 Uhr: Eintracht-Edelweiß Horbach; 18.20 Uhr: Gemischter Chor Giflitz mit den Kirchenchören aus Frebershausen und Frankenau; 18.40 Uhr: Gemischte Chor des MGV 1881 Concordia Willingen.

Bühne an der Musikschule, 15 Uhr: Rose Valley Singers Rosenthal; 15.20 Uhr: MGV 1848 Rosenthal; 15.40 Uhr: MGV Vaterland Hesperinghausen; 16 Uhr: Vokalensemble Einfach Wir, Volkschor Bad Emstal; 16.20 Uhr: Gemischter Chor Külte; 16.40 Uhr: Kath. Kirchenchor St. Marien Korbach; 17 Uhr: Kleiner Männerchor: MGV Birkenbringhausen und MGV Rennertehausen; 17.20 Uhr: T(H)erzsprung Birkenbringhausen und Dynamis; 17.40 Uhr: Chorios Battenfeld; 18 Uhr: Knapp Daneben Korbach; 18.20 Uhr: Kantorei Willingen; 18.40 Uhr: Querbeet Rennertehausen.

Bühne am Obermarkt, 15 Uhr: Pro Musica Bottendorf; 15.20 Uhr: Cantiamo Röddenau; 15.40 Uhr: MGV 1885 Ellershausen; 16 Uhr: MGV Buchenberg; 16.20 Uhr: Kinderchor Buchenberg; 16.40 Uhr: CHORIFeen Buchenberg; 17 Uhr: MGV 1886 Bottendorf; 17.20 Uhr: MGV 1877 Altenlotheim/SV 1863 Frankenau; 17.40 Uhr: MGV Twiste; 18 Uhr: Projektchor GV 1894 Oberasphe; 18.20 Uhr: TonArt GV 1894 Oberasphe.

Straßensperrungen in der Altstadt ab 13 Uhr

Wegen des Chorfestivals am Samstag, 22. Juli, kommt es in der Korbacher Altstadt ab circa 13 Uhr zu Verkehrseinschränkungen. Das teilt die Stadt mit, die gleichzeitig auch um Verständnis bittet.



Voll gesperrt für den Verkehr ist die Lengefelder Straße ab der Einmündung Ascher, die Professor-Kümmell-Straße ab der Einmündung Kirchstraße sowie im weiteren Verlauf die Stechbahn bis zur Einmündung Heumarkt. Die Sperrungen werden im Laufe des Sonntagvormittags wieder aufgelöst. Der öffentliche Personennahverkehr ist nicht betroffen. Ortskundige werden gebeten, die Korbacher Altstadt möglichst weiträumig zu umfahren. Bei Fragen steht die Verkehrsbehörde in der Stadtwache unter der Telefonnummer 05631/53-263 zur Verfügung.