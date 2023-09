Continental in Korbach verabschiedet Werkleiter Lothar Salokat

Staffelübergabe: Klaus Ohlwein (54) ist Nachfolger

+ © Lutz Benseler Staffelübergabe bei Continental in Korbach: (von links) Christian Kötz, Leiter des Reifenbereichs und Vorstandsmitglied der Continental, Betriebsratsvorsitzender Jörg Schönfelder, Johanna Decker, Personalleiterin Standort Korbach, der neue Werkleiter Klaus Ohlwein und sein Vorgänger Lothar Salokat mit Ehefrau Gudrun Salokat, Torsten Dietmann, Leiter des Schlauchwerkes in Korbach, Michael Till vom Betriebsrat und Tina Wilhelm von der IG BCE. © Lutz Benseler

Nach 20 Jahren auf der Kommandobrücke geht der Kapitän von Bord: Continental in Korbach hat am Donnerstag in einer Betriebsversammlung den langjährigen Werkleiter Lothar Salokat (64) in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Klaus Ohlwein (54).

Korbach – Mehr als 500 Mitarbeiter waren zu der Versammlung in der damit voll besetzten Hauptkantine gekommen, um sich von ihrem Werkleiter zu verabschieden. Gute Wünsche, Geschenke und zahlreiche Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten gab es dabei für Lothar Salokat zuhauf. Und mit einer Lothar-Salokat-Straße ist der scheidende Werkleiter nun auch auf dem Werksgelände verewigt. Zum Abschluss übergab er einen gelben Staffelstab und einen symbolischen Werksschlüssel an seinen Nachfolger Klaus Ohlwein.

„Er ist eine Gattung von Manager, die heute selten geworden ist“, sagte Betriebsratsvorsitzender Jörg Schönfelder im anschließenden Pressegespräch über Lothar Salokat. Er habe Konflikte nicht gescheut und sie fair ausgetragen. Am Ende des Tages habe immer der gemeinsame Wille, den Standort voranzubringen, zu einer Lösung geführt. „Das wir trotz aller Krisen in den vergangenen zwei Jahrzehnten heute mit 3600 Beschäftigten in Korbach dastehen, das ist keine Selbstverständlichkeit“, so Schönfelder. Die Entwicklung des Standorts sei eine Teamleistung, Salokat habe aber in verantwortlicher Position einen großen Teil dazu beigetragen. „Es ist spürbar, dass es in der Korbacher Belegschaft einen enormen Rückhalt für Lothar Salokat gibt“, sagte Tina Wilhelm von der IG BCE. „Dass er die Mitarbeiter bei Veränderungen mitgenommen und motiviert hat, das hat Lothar Salokat ausgezeichnet“, sagte Torsten Dietmann, Leiter des Schlauchwerkes in Korbach.

Auch der neue Werkleiter bringt Stallgeruch aus dem Konzern mit dem springenden Pferd im Logo mit: Klaus Ohlwein, gebürtig aus Kassel, studierte in seiner Heimatstadt Maschinenbau und schrieb seine Diplomarbeit bei Continental in Hannover. Dort startete er 1995 auch seine berufliche Karriere als Ingenieur in der Industriereifenproduktion. Es folgten weitere Stationen innerhalb des Konzerns, unter anderem war er von 2010 bis 2013 Produktionsleiter im Lkw-Reifenwerk in Mount Vernon, USA, wo er auch ein weiteres Mal von 2022 bis zuletzt für High-Performance-Reifen verantwortlich war. Von 2013 bis 2015 war er Leiter des Reifenwerks in Timisoara (Rumänien). Er freue sich darauf, mit dem Team in Korbach zusammenzuarbeiten, sagte Ohlwein: „Das ist das wichtigste: Ein Team, das kooperativ zusammenarbeitet, ist erfolgreich.“

Auf die aktuellen Herausforderungen des Werks blickte Christian Kötz, Leiter des Reifenbereichs und Vorstandsmitglied der Continental AG: „Flexibilisierung, Vereinfachung von Prozessen und Verbesserung von Technologien sind die Kernthemen.“ Korbach habe da in den vergangenen Jahren unter Lothar Salokat schon einiges vorangebracht, dieser Weg solle weiter beschritten werden. „Es geht auch darum, Dinge schnell umzusetzen.“, so Kötz. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen erschwerten dies aber: „Deutschland verliert an Geschwindigkeit.“ Der Standort Korbach habe indes einen guten Ruf im Konzern, was Ausbildung und Vermittlung von Wissen betreffe.