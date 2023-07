DFB schließt seine Stützpunkt-Standorte Korbach und Frankenberg

Von: Thorsten Spohr

Standort geschlossen: Noch Ende des vergangenen Jahres zeichte der DFB-Koordinator Claus Schäfer (Mitte) die Korbacher Stützpunkttrainer Bernd Keindl (links) und Volker Bandowski für ihre langjährigen Tätigkeiten aus. Sechs Monate später schließt der DFB die beiden Stützpunkte in Korbach und Frankenberg. Archi © bb

Der Deutsche Fußball-Bund schließt die beiden DFB-Stützpunkte Korbach und Frankenberg und reagiert damit auf die sinkende Zahl von Fußball spielenden Kindern.

Frankenberg/Korbach – Um den Jahreswechsel ehrte der Deutsche Fußball-Bund noch die Trainer der DFB-Stützpunkte Korbach und Frankenberg, die seit Beginn dabei waren. Ein paar Monate später ist klar: Die beiden Standorte der DFB-Talentförderung im Landkreis werden geschlossen. Die Verträge mit den Kommunen sind gekündigt, ebenso die Verträge mit den Trainern. Auch die Eltern der dort trainierenden Kinder sind bereits informiert worden, zuletzt am Montag in Frankenberg.

Zwar sind die Stützpunkte in Korbach und Frankenberg geschlossen worden, DFB-Stützpunktkoordinator Claus Schäfer legt aber Wert auf die Feststellung, dass die Talentförderung in den beiden Fußballkreisen weiter vor Ort sein wird – nur eben in anderen Strukturen. „Wir gehen neue Wege“, sagt Schäfer, der für die Stützpunkte in Nordhessen verantwortlich ist. „Nach wie vor wollen wir Talente sichten, ausbilden und fördern. Das ist weiter eine Prämisse für uns“, sagt Schäfer.

Bislang waren die DFB-Stützpunkte in Korbach und Frankenberg die lokalen Anlaufpunkte und die erste Stufe der Talentsichtung des Verbandes. Spieler aus den Altersklassen D- und C-Junioren wurden durch die dort beschäftigten Trainer gesichtet und trainierten einmal pro Woche gemeinsam. Gesichtet werden sollen die Fußballer laut Schäfer weiter, allerdings fallen die festen Trainingszeiten in den Gruppen vor Ort weg. Diese sollen vorrangig durch die Stützpunkte Wolfhagen (Fußballkreis Waldeck) und Marburg (Fußballkreis Frankenberg) sichergestellt werden.

Die Gründe für die Änderungen? Im Grunde die gleichen, warum Vereine Spielgemeinschaften eingehen. Die Zahl der fußballspielenden Kinder geht zurück, damit auch die Zahl der laut Schäfer „förderungswürdigen Talente“. „Wir wollen aber so effektiv wie möglich arbeiten“, sagt der Stützpunktkoordinator. „Und Entwicklung geht nur da, wo die Rahmenbedingungen stimmen, wo sie sich mit Gleichstarken messen können.“ Diese Gegebenheiten sah man in den Stützpunkten Korbach und Frankenberg nicht mehr.

In den betroffenen Stützpunkten nahmen die Trainer die Nachricht durchaus mit Betroffenheit zur Kenntnis. Die Argumentation mit der zurückgehenden Zahl der Talente konnten die Beteiligten durchaus nachvollziehen, die Art und Weise der Kommunikation jedoch nicht. „Wir wurden erst als Letztes informiert. Man hat im Vorfeld nicht mit uns gesprochen“, sagt Theo Schätte, Leiter des bisherigen Stützpunktes in Frankenberg. Dem stimmt Volker Bandowski zu: „Wir haben es aus heiterem Himmel erfahren, waren schon mitten in den Vorbereitungen für den neuen Jahrgang“ sagt der Trainer, der 21 Jahre am Korbacher Stützpunkt beschäftigt war. „Die Art und Weise finde ich schon ein wenig traurig.“ Auch die Verantwortlichen der beiden Fußballkreise wurden im Vorfeld nicht informiert.

Schäfer sieht dies nicht so. „Uns war wichtig, dass die Trainer es persönlich von uns vor Ort erfahren und nicht über eine Email oder eine Videokonferenz“, sagt der Koordinator. „Wir wollten die Kommunkationswege einhalten. Das ist uns gelungen.“

Auf Kritik von Schätte und Bandowski stößt zudem, dass die Verantwortlichen beide Stützpunkte im Landkreis geschlossen haben. Als die Nachricht von der Schließung des Korbacher Stützpunktes als erstes eintrudelte, ging man fest davon aus, dass Frankenberg als Anlaufstelle offenbleibt. „Man hätte doch einen Stützpunkt mit zwei Trainern für Waldeck-Frankenberg anbieten können“, sagt Schätte. Bandowski sieht dies ähnlich. „Jetzt hast du zwischen Wolfhagen und Marburg eine Lücke von 80 Kilometern.“ Schäfer entgegnet: „Wir denken nicht in den Grenzen der Fußballkreise. Wir wollen flexibel aufgestellt bleiben.“

Dass die Schließung der DFB-Stützpunkte mit den Finanzproblemen des Deutschen Fußball-Bunds zu tun hat – der DFB muss insgesamt 15 Millionen Euro einsparen – weist Claus Schäfer von sich. „Das hat damit nichts zu tun.“

So soll die DFB-Talentförderung in Waldeck-Frankenberg künftig aussehen

Auch wenn die Stützpunkte in Korbach und Frankenberg geschlossen werden, soll es für die Kreise Waldeck und Frankenberg weiter feste Ansprechpartner geben. Die sollen „flexibel und mobil“ arbeiten, wie es Stützpunkkoordinator Claus Schäfer formuliert. Für den Bereich Waldeck soll Michael Briehl weiter Talente sichten, er soll an den Stützpunkt Wolfhagen angedockt werden. Für Frankenberg wird noch ein Trainer gesucht, der am Stützpunkt Marburg angesiedelt werden soll. Beide sollen in den Kreisen weiter die Vereine besuchen, Talente sichten und betreuen. Zwar soll auch weiter regelmäßiges Training an den Stützpunkten stattfinden, Schäfer will aber auch dezentrale Trainingseinheiten vor Ort haben. „Die beiden Trainer können auch individuell und mit Kleingruppen auf den Plätzen in den Kreisen Waldeck oder Frankenberg oder in den betreffenden Vereinen trainieren“, sagt der DFB-Koordinator. „Individuelle Förderungen stehen bei der Arbeit ohnehin immer mehr im Mittelpunkt“, sagt Schäfer.