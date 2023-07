Dieb hat teures Pedelec in Korbacher Fußgängerzone gestohlen

Die Polizei sucht nach einem Pedelec-Diebstahl in Korbach Zeugen. © Patrick Pleul

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, 6. Juli, ein gesichertes Pedelec in der Prof.-Bier-Straße (Fußgängerzone) in Korbach gestohlen.

Korbach – Nach Angaben der Polizei hatte der Besitzer sein blaues Pedelec der Marke Scott, Typ Genius e-Ride920, gegen 19 Uhr an einen Fahrradständer angeschlossen. Als er etwa eine Stunde später zurückkam, musste er feststellen, dass sein Pedelec samt Schloss entwendet worden war. Das Pedelec hat laut Polizei einen Wert von über 5000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. (red)