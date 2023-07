Diebe haben in Getränkemarkt in Korbach Zigaretten gestohlen

Die Korbacher Polizei sucht Zigaretten-Diebe. © Friso Gentsch/dpa

Auf Zigaretten abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Mittwoch, 19. Juli, in Korbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Korbach – Nach Angaben der Polizei warfen die Täter gegen 4.20 Uhr einen Gullydeckel in eine Glastür und konnten so in einen Getränkemarkt in der Briloner Landstraße einsteigen.

Hier entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten, die Menge des Diebesgutes ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 5000 Euro.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise können gerichtet werden an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710. (red)