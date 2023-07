Polizei sucht Diebin: Smartphone in Geschäft in Korbach gestohlen

Teilen

Die Polzei ermittelt wegen eines Handy-Diebstahls in Korbach. © Friso Gentsch/dpa

Eine Unbekannte hatte es am Montagnachmittag hatte es in zwei Korbacher Geschäften auf Smartphones abgesehen, die auf den Verkaufstresen lagen. In einem Fall gelang es ihr ein Smartphone der Marke iPhone zu entwenden. Im zweiten Fall blieb sie erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Korbach – Gegen 13.45 Uhr informierte die Inhaberin eines Geschäftes in der Straße Hinter dem Kloster die Polizeistation Korbach über den Diebstahl eines Smartphones aus ihrem Laden. Bei der Anzeigenaufnahme schilderte sie, dass kurz zuvor eine ihr unbekannte Frau den Verkaufsraum betreten habe.

Diese habe sie in ein Gespräch verwickelt, angeblich spreche sie aber nur spanisch. Anschließend gelang es der Unbekannten die Ladenbesitzerin abzulenken und ein auf dem Verkaufstresen liegendes Smartphone der Marke iPhone zu entwenden. Unter einem Vorwand verließ die Frau das Geschäft, erst danach bemerkte die Ladenbesitzerin den Diebstahl und informierte die Polizei.

Noch während der Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die nicht zum Erfolg führten, wurde ein zweiter Fall bekannt. Die selbe Täterin hatte bereits gegen 13.30 Uhr in einem Geschäft in der Prof.-Bier-Straße versucht ein Smartphone vom Verkaufstresen zu stehlen. Auch hier hatte sie die Verkäuferin abgelenkt, blieb aber letztlich erfolglos.

Diebstahl in Korbach: Beschreibung der Täterin

Von der unbekannten Täterin liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 45- bis 50 Jahre alt, mittelgroß, leicht untersetzte Figur, dunkle, mittellange Haare, gepflegtes Äußeres, sprach spanisch, bekleidet mit blau-weiß-gestreifter Bluse, blauer Jeans, schwarzen Sandalen, trug schwarze Umhängetasche.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. (red)