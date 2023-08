Drehbohrgerät im Einsatz: Bauarbeiten auf dem Woolworth-Areal in Korbach gehen weiter

Von: Lutz Benseler

Auf der Woolworth-Baustelle ist ein Bohrgerät für die Pfahlgründung im Einsatz. © Lutz Benseler

Auf der Woolworth-Baustelle in der Korbacher Fußgängerzone geht es nach monatelangem Stillstand weiter. Seit Donnerstag ist das Drehbohrgerät für die Pfahlgründung im Einsatz.

Korbach – Bei der sogenannten Bohrpfahlgründung wird zunächst mit einem Drehbohrgerät in einem Stahlschutzrohr gebohrt. Im Anschluss an die Bohrung wird ein Bewehrungskorb aus Stahl in das Stahlschutzrohr eingebracht. Anschließend wird Beton in das Stahlschutzrohr eingefüllt und das Rohr sukzessive gezogen. Dadurch entsteht ein Verbund zwischen dem Bohrpfahlbeton und der Bohrlochwand.

Die Hochbauarbeiten sollen nach Angaben des Investors Fokus Development aus Duisburg Ende September beginnen. Die Fertigstellung des Neubaus ist weiterhin für Ende 2024 geplant. Ankermieter wird auch künftig die Kaufhauskette Woolworth sein, die Flächen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss nutzen wird. Im Erdgeschoss zieht zudem der Modefilialist New Yorker ein, weitere Flächen im ersten Obergeschoss wird ein Fitness-Studio nutzen.

Das Stahlschutzrohr für die Bohrungen ist am Mittwoch mit einem Tieflader angeliefert worden. © Lutz Benseler

Darüber hinaus entstehen im zweiten und dritten Obergeschoss rund 30 Mietwohnungen in Holzbauweise im Niedrigenergiehausstandard. Die unterschiedlich geschnittenen Wohnungen haben zur Fußgängerzone hin Terrassen, nach hinten ist eine gartenähnliche Dachbegrünung vorgesehen.

Verzögerungen ergaben sich zunächst durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine, die zu Lieferengpässen, Materialmangel und Kapazitätsengpässen bei den Baufirmen führten. Ein unerwarteter Fund bei den Abbrucharbeiten -– ein aktiver Abwasserkanal, der in den Plänen nicht eingezeichnet war – brachte das Projekt zuletzt erneut ins Stocken. Der Kanal musste zunächst verlegt werden, bevor nun die Baugrube erstellt werden kann.