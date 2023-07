Tat im Ginsterweg - Zeugen gesucht

1 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 2 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 3 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 4 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 5 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 6 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 7 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 8 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV 9 von 15 Drei Männer in Korbach mit Stichwerkzeug verletzt © HessennewsTV

Am Mittwochabend, 19. Juli, sind in Korbach drei Männer mit einem Stichwerkzeug zum Teil schwer verletzt worden. Um was es sich bei dem Stichwerkzeug gehandelt hat, konnte Polizeisprecher Dirk Richter im Gespräch mit der WLZ „aus ermittlungstechnischen Gründen“ nicht sagen. Zwei Tatverdächtige flüchteten anschließend vom Tatort, konnten aber kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden.

Rubriklistenbild: © HessennewsTV