Korbach: Ein Jahr und drei Monate Haft für gewerbsmäßigen Betrug

Von: Marianne Dämmer

Vor dem Korbacher Amtsgericht musste sich am Freitag ein 33-Jähriger aus Litauen verantworten. © Daum, Philipp

Zu einem Jahr und drei Monaten Haft ist ein litauischer Staatsbürger vor dem Korbacher Amtsgericht verurteilt worden.

Korbach - Dem Mann war gewerbsmäßiger Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung vorgeworfen worden. Der Verteidiger hatte zehn Monate Haft beantragt. Das lehnte Richterin Jessica Lehwark mit Hinweis auf die hohe kriminelle Energie des Angeklagten, seine zahlreichen weiteren Vergehen und den hohen Schaden ab, den der durch die beiden Taten verursacht hat, die gestern Morgen vor dem Amtsgericht verhandelt wurden.

Dem 33-Jährigen wurde vorgeworfen, im November 2019 in einem Fahrradhandel in Willingen vorgegeben zu haben, ein E-Bike zum Preis von rund 5000 Euro kaufen und zuvor eine Probefahrt machen zu wollen. Dazu legte er einen gefälschten litauischen Reisepass vor. Der Verkäufer hatte keinen Zweifel an der Echtheit des Dokuments, überließ Rad und Zubehör dem Angeklagten, der von der Probefahrt aber nicht zurückkehrte.

Genauso ging er im August 2021 in einem Fahrradhandel in Eschwege vor – dieses Mal hatte er einen gefälschten lettischen Pass vorgelegt und ein E-Bike zum Preis von rund 6200 Euro ausgewählt. Auch in Gießen, Oberursel, Dillenburg, Osnabrück und Hannover hatte der Angeklagte auf diese betrügerische Weise teure E-Bikes ergaunert; teilweise wurde er dafür bereits verurteilt, teilweise sind Verfahren noch anhängig.

Laut Anklage veräußerte er die Räder weiter, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Anwalt erklärte, sein Mandant räume die Taten vollumfänglich ein. Allerdings sei er nur ein Laufbursche gewesen, und von Hintermännern, zu denen er aus Angst vor Repressalien keine Auskunft gebe, zu den Taten gezwungen worden. Die Ausweise seien ihm zur Verfügung gestellt worden.

Das sei weder nachzuprüfen noch relevant, er habe die Taten schließlich begangen, sagte Richterin Lehwark und verwies auf seine lange kriminelle Laufbahn. Als 17-Jähriger ohne Ausbildung sei er 2007 erstmals nach Deutschland gekommen, 2008 erstmals inhaftiert worden wegen schweren Bandendiebstahls. Weitere Haftstrafen schlossen sich an wegen Betrugs und schweren Betrugs.

Die Richterin schloss sich der von Oberamtsanwältin Simone Walter geforderten Strafe von einem Jahr und drei Monaten Haft an. Für den 33-Jährigen spreche sein Geständnis, allerdings sei die Beweislast auch erdrückend gewesen. Gegen ihn spreche, dass er einschlägig vorbestraft sei und hohen Schaden angerichtet habe. Die bisherigen Strafen hätten ihn nicht davon abgehalten, immer wieder straffällig zu werden. Da er keine positive Sozialprognose habe, sei die Haft nicht zur Bewährung auszusetzen. (md)