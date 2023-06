Ein Weltstar in Korbach: Ötzi-Ausstellung ist ab sofort im Museum zu sehen

Ein Gruppenbild mit „Ötzi“ gab es zur Eröffnung der Ausstellung: (von links) Erster Stadtrat Heinz Merl, Kulturamtsleiterin Ute Jennemann, Museumsleiter Dr. Arnulf Scriba und Stadtverordnetenvorsteherin Lieselotte Hiller. © Hans Peter Osterhold

Korbach – Eine äußerst spannende Ausstellung wird aktuell im Wolfgang-Bonhage-Museum präsentiert. Sie ist dem Mann aus dem Eis gewidmet, auch liebevoll „Ötzi“ genannt. Es gibt eine originalgetreue Rekonstruktion der ältesten und bekanntesten Mumie der Welt zu sehen und jede Menge Informationen und Einsichten zu einem Leben vor über 5000 Jahren.

Bürgermeister Klaus Friedrich eröffnete die Ausstellung am Montag und begrüßte den „Weltstar“ in der Kreis- und Hansestadt, nachdem die Trommelgruppe „Jumatatu“ zu Beginn aufgetreten war.

Museumsleiter Dr. Arnulf Scriba gab einige Informationen zum Fund der Gletschermumie und den Lebensumständen in der späten Steinzeit. Der Mann aus dem Eis, wie er offiziell heißt, wurde im Jahr 1991 in den Ötztaler Alpen von deutschen Wanderern im Eis entdeckt und zunächst von Österreich beansprucht. So sollte er dann aus Sicht der Gerichtsmediziner als unbekannte Leiche beerdigt werden. Kurze Zeit später erkannte man das Alter und den Wert der Mumie. Scharen von Schaulustigen pilgerten zu der Fundstelle, und die perfekt vom Eis konservierte Eisleiche erhielt den Namen Ötzi. Die Mumie wurde an Italien zurückgegeben und ist im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen zu sehen.

Zahlreiche Untersuchungen haben eine Menge Details über den Steinzeitmenschen offenbart, der offenbar weiter südlich zuhause und zur Zeit seines Ablebens ungefähr 46 Jahre alt war – zu dieser Zeit ein unglaublich hohes Alter. Untersuchungen haben Aufschluss über seine letzte Mahlzeit, seine Krankheiten und Gebrechen, Kleidung, Werkzeuge und Lebensumstände gegeben. Eins ist aber bis heute ungeklärt: Wie kam er ums Leben? In der Schulter fand man eine Pfeilspitze – war das die Todesursache? Verbirgt sich ein Kriminalfall hinter der Geschichte von Ötzi? War er ein „Guter“ oder ein „Böser“? Es gibt noch viele Geheimnisse zu dem Mann aus dem Eis, die gleichermaßen Raum geben für Faszination und Spekulationen.

Der Mann aus dem Eis war Tausende von Jahren im Gletscher konserviert und hat Wissenschaftlern viele Geheimnisse verraten, andere aber für sich behalten. © Hans Peter Osterhold

Das Original lagert unter aufwendigen Bedingungen im Museum in Bozen, dazu viele originale Ausrüstungsgegenstände. Nachbauten sind mit dem rekonstruierten Ötzi auf Reisen um die ganze Welt.

In der sehenswerten Ausstellung in Korbach ist dazu noch eine Original-Axt aus der Steinzeit zu sehen, die bei Rhenegge gefunden wurde. Ansonsten ist das zentrale Objekt der Begierde natürlich die Ötzi-Mumie in einer Kühlkammer, in die man durch zwei Fenster hineinschauen kann. Es gibt große bunte Hintergrundbilder, Pflanzen und riesige Tiere, gegen die der Ötzi mit seinen 1,60 Metern Größe etwas verloren wirkt. Es gibt viele Informationen über die Steinzeit, zu Lebensumstände und Utensilien. Interessant für alle Generationen, besonders für Kinder und Jugendliche.

Die Ausstellung kann bis zum 17. September zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums oder nach Vereinbarung besucht werden. Eine große Zahl von Anmeldungen von Besuchergruppen und Schulklassen liegen dem Museum bereits vor. Zwei Aktionstage sind zukünftig geplant.

Von Hans Peter Osterhold