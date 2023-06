Einbrecher haben in Geschäft in Korbach teure Handys erbeutet

Polizei sucht Zeugen: Bei einem Einbruch in Korbach bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag, 9. Juni, in ein Telekommunikationsgeschäft in der Prof.-Bier-Straße in Korbach eingebrochen. Sie entwendeten acht teure Handys. Die Polizei bittet um Hinweise.

Korbach – Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter nachts gegen 1 Uhr eine Scheibe ein und konnten so in das Geschäft einsteigen. Hier entwendeten sie offensichtlich gezielt insgesamt acht hochwertige Handys der Marken Samsung, Xiaomi und I-Phone im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.



Einbruch in Korbach: Polizei schätzt Schaden auf 3000 Euro

Durch den Lärm der Schläge gegen die Scheibe wurden Zeugen aufmerksam, die drei dunkel gekleidete junge Männer flüchten sahen und die Polizei informierten. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.



Einbruch in Korbach: Beschreibung der Täter

Von den Tätern ist bekannt, dass sie eine schlanke Gestalt haben, schwarz bekleidet waren und Kapuzen trugen. Ein Täter soll eine schwarze Adidas-Hose und einen ockerfarbenen Pullover getragen haben. Die Täter flüchteten in Richtung Stadtpark.



Zeugen, die in der Nacht zu Freitag verdächtige Wahrnehmungen in der Korbacher Innenstadt gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden. (red)