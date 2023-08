Erinnern an Helmut Söhne: Memorial-Konzert am Samstagabend in Lengefeld

Von: Lutz Benseler

Teilen

PPÖP aus Berlin gehörten zur Stammbesetzung in Söhnen Scheune. © pr

Vor gut einem Jahr ist Helmut Söhne gestorben. Mit einem Memorial-Konzert am Samstag, 2. September, um 19 Uhr im Clubhaus der Alten Wiese in Lengefeld wollen seine einstigen Weggefährten ihm ein musikalisches Denkmal setzen.

Korbach – Seine Scheunen-Partys sind Legende. In den 1970er und 1980er Jahren lud der Korbacher Helmut Söhne immer wieder zu spektakulären Live-Konzerten ein. Vor einem Jahr ist der Diplom-Landwirt, Kohlenhändler und Musikidealist im 69. Lebensjahr gestorben. Den Auftakt des Memorial-Konzerts macht Peter Stumpe, der Ende der 1960er Jahre bei den Korbacher „Stone Age People“ als Bassist seine ersten musikalischen Sporen verdiente.

Mit dabei sind außerdem Dirk Seehawer (Whispering Wind) und Günter „Stucky“ Stückler (Dream). Anschließend steht PPÖP auf der Bühne. Die Berliner Band um den gebürtigen Korbacher Dieter „Diller“ Westmeier gehörte zur Stammbesetzung in „Söhnen Scheune“, in den frühen Jahren noch unter dem Namen „Pille Palle und die Ötterpötter“. Zum Abschluss des Konzerts werden alle Protagonisten gemeinsam auf der Bühne stehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten.

Helmut Söhne (†) mit Dieter „Diller“ Westmeier (rechts). © pr

Es war, als kehre die Rockmusik zu ihren Wurzeln zurück: Ein kleines Woodstock wurde in einem zur Rock-Scheune aufgemotzten Stadel am Korbacher Stadtrand Richtung Dorfitter zum Leben erweckt. Die sonst landwirtschaftlich genutzte Scheune von Helmut Söhne, an der Bundesstraße hinter dem Ortsausgang Korbach in Richtung Dorfitter gelegen, war im Laufe der Jahre zu einer Institution geworden. In den 1970er- und 1980er-Jahren war sie der Inbegriff rauschender Feste und Live-Konzerte.

Über Dutzende von kleineren Events hinaus waren insbesondere zu Pfingsten die mehrtägigen Festivals mit „Live-Mucke“, teilweise mit dem Korbacher Stadtjugendring und dem Jugendhaus organisiert, früher ein fester Bestandteil im Kalender vieler Korbacherinnen und Korbacher. An diese glorreichen Zeiten will das Memorial-Konzert am Samstag in Lengefeld anknüpfen und damit angemessen an Helmut Söhne erinnern, der mit seiner Musikbegeisterung vielen in ihrer Jugend unvergessliche Momente beschert hat. Oder wie es „Diller“ Westmeier sagt: „Etwas bleibt für immer.“