Erste „Green Trails“ auf dem Eisenberg bei Korbach eröffnet

Von: Wilhelm Figge

Die ersten Green Trails sind eröffnet worden: Auf dem Eisenberg bei Korbach sind vier Radstrecken entstanden – mit abwechslungsreichen Elementen und schönen Aussichten, wie Gregor Strathmann präsentiert. © Wilhelm Figge

Mit der Eröffnung der ersten zehn Kilometer Strecke auf dem Eisenberg bei Korbach ist der Startschuss für die „Green Trails“ gefallen. 190 Kilometer sollen folgen – und es gibt Hoffnung auf mehr.

Korbach-Goldhausen – Die ersten Strecken des Mountainbike-Netzwerks „Green Trails“ sind am Samstag eröffnet worden: Auf rund zehn Kilometern führen vier Strecken über den Eisenberg – sie werden zu zu vier Rundwegen kombiniert, die sich nicht nur an Profis wenden: Jeder von Kindern und Jugendlichen über Erwachsene bis zu Senioren soll das Angebot kostenlos nutzen können.

Es ist der Startschuss für insgesamt 200 Kilometer Trails, die in Parks in 14 Städten und Gemeinden entstehen sollen und ihrerseits durch 200 Kilometer bereits bestehende Wege verbunden werden sollen. Der Bau hatte im Januar begonnen.

„Das ist ein Projekt, dass den Tourismus in Waldeck-Frankenberg weiterbringen wird“, zeigte sich Staatssekretär Jens Deutschendorf (Grüne) überzeugt – das Land Hessen hat das mit 20 Millionen Euro veranschlagte Projekt bislang mit 7,6 Millionen Euro gefördert. Das sei die eine Seite, doch auch für die Bewohner des Landkreises seien die „Green Trails“ gedacht, unterstrich Landrat Jürgen van der Horst: „Was für Touristen gut und Interessant ist, ist auch für die Menschen hier gut und hilfreich.“ Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese stimmte zu: „Der Wirtschaftsstandort Waldeck-Frankenberg benötigt Nachwuchs.“ Angebote zur Freizeitgestaltung seien da hilfreich.



Ein „Gemeinschaftsprojekt der kommunalen Familie“ mit viel Unterstützung vom Land wurde mit der Eröffnung der „Green Trails“ gefeiert. © Wilhelm Figge

Nächste Stufe sind die geplanten Parks in den Gemeinden Willingen und Diemelsee. Sie befinden sich laut Landrat in der finalen Planungsphase, gehofft werde auf eine Genehmigung im Herbst und Arbeiten noch in diesem Jahr. Es sei so gewollt, dass drei Parks in Nachbarschaft zueinander entstehen: „Wir haben dann nicht drei einzelne, sondern einen Dreifach-Park“, so van der Horst. Wenn alle fertig sind, geht der Landkreis von rund 80.000 Nutzern im Jahr aus, erklärte Projektleiter Matthias Schäfer – das entspreche kalkulierten 9,6 Millionen Euro Wertschöpfung in der Region.

Die an den „Green Trails“ beteiligten Kommunen Neben dem Landkreis Waldeck-Frankenberg gehören die Städte Korbach, Bad Wildungen, Bad Arolsen, Volkmarsen, Diemelstadt, Lichtensfels, Waldeck, Battenberg und Hatzfeld sowie die Gemeinden Edertal, Vöhl, Diemelsee, Twistetal und Willingen zum Zweckverband. Die Idee kam vom Willinger Bürgermeister Thomas Trachte.

Auch Städte aus Nordrhein-Westfalen zeigen Interesse am Projekt, erklärt Jürgen van der Horst: „Das ist mehr als ein zartes Pflänzchen.“ Interessierte Kommunen sprechen über Fördermittel. Derweil sei auch für die bislang nicht teilnehmenden Kommunen aus dem Südkreis die Tür nie zu: „Wir müssen durch Erfolg überzeugen.“

Gefeiert wurde die Eröffnung mit einem kleinen Fest auf dem Eisenberg: Fahrradhändler zeigten ihre Waren, Musiker Mark Freier machte Musik, passend zum bei den Korbacher Trails aufgegriffenen Thema Gold gab es Führungen im Besucherbergwerk. Mitglieder von NABU und BUND demonstrierten derweil, weil das Projekt der Natur schade. Die Kritik hält schon länger an., Politiker verteidigten auf Eingriffe in die Natur als gering, die vorgenommen Ausgleichsmaßnahmen seien mehr als ausreichend.

Was es auf den „Green Trails“ in Korbach zu entdecken gibt

Von Seiten erster Nutzer war die Rückmeldung positiv: „Das ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben“, sagte Reinhard Arnold von der E-Mountainbike-Gruppe „Bergstromer“ nach einer ersten Runde auf den „Green Trails“ am Eisenberg: „Das wird was für die Region.“ Auch Markus Bürger aus Rhadern zeigte sich zufrieden: „Das ist gut für Familien geeignet.“ Es sei auch kein Cross-Bike erforderlich. Und wer es etwas schneller möge, könne auch mehr Gas geben, fügte sein Mit-Radler Andreas Kahlhöfer hinzu.

Die „Bergstromer“ zeigten sich hoch zufrieden mit ihrer ersten Tour auf den „Green Trails“. © Wilhelm Figge

Ein Selbstversuch auf dem „Gold-Trail“ zeigte, dass es nicht viel Übung braucht, um die Strecken zu bewältigen. Eine erste Steigung wurde laut Streckenplaner Diddie Schneider praktisch als Test eingebaut: „Wenn es jemand tatsächlich nicht hinkriegen sollte, merkt er es hier.“ Danach geht es auf der gut 1,50 Meter breiten Einbahnstraße sanft bergauf und bergab, gelegentliche Serpentinen und Steilkurven lassen Ungeübte bremsen, aber nicht abfliegen.

Der „Gold-Trail“ ist eine der vier Strecken und widmet sich dem Bergbau-Thema: An Stationen erzählt Goldgräber Caspar nach Knopfdruck oder über QR-Code und Handy vom Abbau im 16.Jahrhundert. Daneben finden sich immer wieder kleine Geschicklichkeitsübungen, etwa ein paar Meter Schottergestein oder eine Brücke aus Baumstämmen.

Regeln auf den „Green Trails“ bei Korbach Zum Schutz der Tiere sind die Nutzungszeiten eingeschränkt: Mai bis August 8-20 Uhr, September 8-19 Uhr, Oktober 9-17 Uhr, November bis Februar 9-16 Uhr, März 8-17 Uhr, April 8-19 Uhr. Es besteht Helmpflicht und die Fahrtrichtung muss eingehalten werden. Abkürzungen sind tabu. Fahrer sollen auf andere Nutzer achten und sich nicht überschätzen.

Drei weitere Trails werden zu drei Rundkursen verbunden. Von einem Einstiegspunkt bei der Korbacher Feuerwehr aus in 3,5 Kilometern zu erreichen ist der Startpunkt der Touren „Korbach-Panorama“ und „Eisenberg-Umrundung“ an der Verlobungshütte. Über einen Forstweg führen beide zum Eisenberg-Uphill, der auf einer langen Tour den Berg hinauf zum Sportplatz führt. Bergab zurück zum Start geht es auf zwei verschiedenen Trails, die von der Süd- und Ostseite des Berges hinunterführen: dem Uhu-Trail und dem Hanse-Flow. Einfache Teile der Trails verbindet die „Einsteiger-Loop“ – wie die „Goldrunde“ beginnt sie am Sportplatz oberhalb des Dorfgemeinschaftshauses.

Darauf, den Schwierigkeitsgrad der Trails auszuweisen, wurde verzichtet, erklärte Thomas Schlecking vom Planungs-Team – denn sie seien alle sehr leicht bis leicht. „Wir haben hier eine Strecke gebaut, die wirklich für jedermann geeignet ist“, sagte der erfahrende Streckenplaner Diddie Schneider. Das sei schwierig gewesen. Was Profis wollen, wisse er: „Hier muss man sich in jeden reindenken.“ Herausgekommen sei eine auch für E-Bikes geeignete Strecke, welche die Fahrer gut einsehen könnten. (wf)