Böllerschüsse und Ballons: Altstadt-Kulturfest in Korbach hat begonnen

Gute Laune pur: Diese Besucherinnen genossen den Auftakt des Altstadt-Kulturfestes in Korbach. © Philipp Daum

In der Kreis- und Hansestadt gibt es laut Bürgermeister Klaus Friedrich nur zwei Feiertage: Weihnachten und das Altstadt-Kulturfest.

Das AKF hat am frühen Donnerstagabend mit Böllerschüssen durch die Kanoniere der Bruderschaft Sankt Barbara, mit einem bunten Meer aus aufsteigenden Luftballons und mit Musik von den Grenzlandmusikanten Hillershausen begonnen.

Bis einschließlich Sonntag werden in der Korbacher Altstadt Live-Musik, ein buntes Programm für Kinder, Leckereien an zahlreichen Ständen, Besonderheiten im Künstlerdorf und vieles mehr geboten.

Klaus Friedrich wies darauf hin, dass es in diesem Jahr einiges neu zu entdecken gebe. In der Lengefelder Straße – auf dem Weg zur Bühne im Hof der Musikschule – hätten Stadtbücherei und Jugendhaus „etwas ganz Tolles auf die Beine gestellt“. Live-Musik auf dem Feldhühnerchenkump runde das neue Konzept in diesem Bereich optimal ab.

Eröffneten in gewohnter Manier das Altstadt-Kulturfest: Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich und Goldmarie Tabea Adam. © Philipp Daum

„Schauen Sie es sich an!“, rief der Verwaltungschef den Besucherinnen und Besuchern zu, die am Donnerstag schon zahlreich zum ersten Tag des Altstadt-Kulturfestes erschienen waren. Nach der offiziellen Begrüßung verweilten noch viele Bürgerinnen und Bürger am Rathaus, um mit dem vom Magistrat gestifteten Freibier auf den gelungenen AKF-Auftakt anzustoßen.

Nach und nach füllten sich aber auch das Weindorf, der Hof hinter der Musikschule und der Obermarkt.

