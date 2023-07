Fachoberschüler erhalten in Korbach Zeugnisse der Fachhochschulreife

Von: Wilhelm Figge

Das Fachabi in der Tasche haben die Absolventen der Fachoberschule der Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen. © Wilhelm Figge

Ihre Zeugnisse haben sich Fachoberschüler der Fachrichtungen Technik, Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung sich verdient. Was die Zukunft bringt, ist offen.

Korbach – In stolze Gesichter blickte Schulleiter Uwe Schönrock, als er die Gäste der Abschlussfeier für die Absolventen der Fachoberschule der Fachrichtungen Technik, Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung begrüßte – bei den mehr als 60 Schülerinnen und Schülern und bei ihren Familien, die sich mit ihnen in der Stadthalle über die verdiente Fachhochschulreife freuten.

„Es ist eine Ehre, vor Ihnen stehen zu dürfen und zu einem Meilenstein in Ihrem Leben zu gratulieren“, hielt der Leiter des Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen fest. Er blickte auf die Schulzeit zurück, die für viele erst einmal ungewohnt gewesen sein dürfte: Im ersten der beiden Jahre gibt es zwei Tage Unterricht und drei Tage Praktikum. Die eng verzahnte Schulform gebe den Schülern viel mit – auch die Erkenntnis, ob die Fachrichtung zu ihnen passt.

„Die Kombination von Theorie und Praxis ist nach wie vor ein Erfolgsmodell“, unterstrich Landrat Jürgen van der Horst. Die Absolventen hätten viele Hürden genommen und hätten nun das Selbstbewusstsein, so weiter zu machen. Das sei auch notwendig: Angesichts von Dekarbonisierung, demografischem Wandel und Digitalisierung müsse die Zukunft gestaltet werden. Ob Verwaltung, Soziales und Gesundheit oder Technik: Alle suchten dafür händeringend Personal: „Die wichtigste Ressource, die wir hier in der Region haben, sind Sie.“

Ehrung der Klassenbesten: Uwe Schönrock und Michael Grosche gratulierten Jan-Philipp Bernst (FOK2, 2,1), Sarah Becker (FOS1, 1,5), Melanie Pauls (FOK1, 1,7), Katja Behle und Anneke Gesenberg (FOS2, 2,0) sowie Leonard Rummel (FOT, 1,3). © Wilhelm Figge

Der Erste Stadtrat Heinz Merl (CDU) erklärte, wie froh die Stadt Korbach über die Schule sei. Den Absolventen wünschte er: „Gehen sie in eine weite, offene, glückliche Zukunft.“

Für die Schüler aller Fachrichtungen sprach Carlotta Lessing aus der FOS1: „Uns wurde im Laufe der Zeit bewusst, wie wertvoll und lehrreich diese Zeit war.“ Zusammengewürfelte Klassen seien zu Gemeinschaften geworden. Sie dankte auch den Lehrern, die ihnen viele Unsicherheiten genommen hätten. Sie nähmen viel mit: Das Gelernte und die Erinnerung an viele Zwischenmenschliche Momente.

Die Absolventen Klasse 12 FOT (Dr. Markus Schulz): Dmitrij Demchenko, Jonas Werner Franzke, Timo Keusgen, Marie Kremerskothen, Ole Pries und Leonard Rummel.

Klasse 12 FOS 1 (Christian Dittmar): Sarah Becker, Anna Marie Behlen, Rafal Golombek, Joyce Klimm, Emmelie Krümmelbein, Max Lein, Carlotta Lessing, Merwa Mensur, Lena Luise Nebe, Selma Rausch, Mia Laney Rosine, Lea-Sophie Schlömer, Laura Veronika Sommer und Lara Stremme, Dominik Walter.

Klasse 12 FOS 2 (Michaela Peschel): Katja Behle, Noémia Beja Ribeiro, Tammi Coates, Anneke Gesenberg, Maja Grünemei, Edwin Grützfeld, Lena Hillenbrand, Josephine Kornemann, Alia-Sophie Krummel, Leonie Lang, Leonie Rauhut, Moritz Rose, Emma Strehl, Luana Melissa Teppe und Charleen Wolter.

Klasse 12 FOK 1 (Daniel Vach): Jonas Bäringhausen, Adrian Jeda, Lucy Kämmerzähl, Zoe Möbus, Estella Neubauer, Melanie Pauls, Hannah Richter, Paulina Sach, Jason Lee Scheele und Hannes Trost.

Klasse 12 FOK 2 (Melanie Feicht): Franziska Becker, Jan-Philipp Bernst, Maurice-Joel Bollien, Juliane Bornemann, Charlotte Bracht, Alwin Diester, Leon Emde, Melina Fast, Ardit Gashi, Friederike Göbel, Lucas Ludwig, Jonas Quehl, Carina Schamuhn, Viktoria Wilwald und Nadine Zarris.

Viele musikalisch begabte Berufsschüler begleiteten die Verabschiedung: Lysander Bangert, Kiril Bittner, Evelyn Blank, Alexandra Eckhardt, Boris Martel, Selina López Molina und Yannic Schnepf sowie die Lehrkräfte Sarah Schulte und Pietro Messana traten in wechselnden Formationen auf und ließen die Gäste bei Titeln wie „Seven Nation Army“ und „I‘m still standing“ mitklatschen. Absolventin Melanie Pauls an der Violine hatte mit ihrem Bruder Andreas am Keyboard den feierlichen Ton zur Eröffnung gesetzt.

Die Klassenlehrer hatten viel gutes über ihre Ehemaligen zu berichten und blickten auf respektvolle junge Menschen zurück; auf Klassen, die ihrem sozialen Anspruch gerecht werden und schöne wie schwierige Momente teilten. Es gab noch viel Rat für die Zukunft: „Euer Potenzial liegt in der Fähigkeit, eure Talente zu nutzen“, „Ihr könnt alles schaffen – ihr müsst nur bereit sein, zu arbeiten und euch zu quälen“, „Ihr habt bewiesen, dass ihr an einer humanitäreren Welt arbeiten könnt.“

„Letztendlich kann Ihnen keiner beantworten, wie Ihre Zukunft aussehen wird“, schloss Abteilungsleiter Michael Grosche – frei nach Shakespeare sei sie ein unentdecktes Land. Er wünsche den Absolventen, dass sie alle ihren individuellen Weg durch dieses Land finden – ob er nun gerade oder im Zickzack verläuft. (wf)

