Zapfenstreich in Korbach mit Fackelschein, Musik und viel Tradition

Zum Auftakt des diesjährigen Freischießens gab es am Donnerstagabend einen großen Zapfenstreich auf dem Schulhof der Westwallschule in Korbach. © Hans Peter Osterhold

Zum Auftakt des diesjährigen Freischießens gab es am Donnerstagabend einen großen Zapfenstreich auf dem Schulhof der Westwallschule zu Ehren und zur Verabschiedung des Schützenkönigspaares Frank und Sibylle Müller – und wie es sich gehört im feierlichen Schein von vielen Fackeln und bei stimmungsvoll beleuchteter Kulisse.

Das Kommando hatte der höchste Dienstgrad der Schützengilde, Oberst Jürgen Weige. Für die musikalische Abwicklung der Zeremonie waren der Musikverein Rhena und der Spielmannszug der Feuerwehr Höringhausen zuständig. Die Formationen der Schützengilde waren vertreten, dazu Fackelträger der Feuerwehren der Stadt Korbach. Die Formationen waren vorher vor dem Festzelt angetreten, zu Marschklängen auf den Schulhof marschiert und hatten sich dort aufgestellt. Dann wurde der Zapfenstreich den zu ehrenden Personen gemeldet: dem Königspaar, dem Ersten Dechanten und dem Burschenkönig, jeweils mit Partnerin für alle sichtbar in der Mitte des Platzes platziert.

Genossen die Zeremonie: Burschenkönigspaar, Dechant nebst Gattin und Königspaar. © Hans Peter Osterhold

Viele Zuschauerinnen und Zuschauern hatten sich im Rund um die Zeremonie versammelt und lauschten andächtig und ehrfürchtig dem Programm. Die ehemaligen Schützenköniginnen und Könige und Bürgermeister Klaus Friedrich hatten in einer Art Ehrenloge im Eingangsbereich Platz gefunden.

Die Spielfolge beim Zapfenstreich ist genau festgelegt. Die Orchester wechseln sich ab oder ergänzen sich. Zunächst wurde der Eingangsmarsch, der Yorksche Marsch von Beethoven gespielt. Dann schloss sich die Serenade an – eine Folge von bis zu vier Stücken, die sich die zu Ehrenden persönlich aussuchten. Hierbei werden meist moderne Stücke ausgewählt. Beim Großen Zapfenstreich in Korbach gab es „Who wants to live forever“ von Queen, „Nothing else matters“ von Metallica und „My Way“ von Frank Sinatra zu hören.

Nach diesem Einstieg folgte das Kommando „Zapfenstreich stillgestanden“ und das traditionelle „Locken“ zum Zapfenstreich, der Zapfenstreichmarsch und die Retraite (Fanfahrenrufe) als seinerzeitiges Element für die berittenen Truppen, im dritten Teil als Gruß an die Toten, die nicht mehr zurückkehren.

Das Zeichen zum Gebet folgte und danach der schöne Choral „Ich bete an die Macht der Liebe“ von Gerhard Teerstegen. Nach der Aufforderung „Präsentiert das Gewehr“ wurde wie üblich die Nationalhymne gespielt, und der Kommandierende meldete den Zapfenstreich ab. Dann marschierten die Formationen ab, wieder zu den Klängen des Yorkschen Marsches, und es ging auf dem Festplatz noch etwas mit dem gemütlichen Teil des Abends weiter.

Von Hans Peter Osterhold

