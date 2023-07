Fahrbahn wird abgefräst: Arbeiten an Solinger Straße in Korbach haben begonnen

Von: Philipp Daum

Die Bauarbeiten haben begonnen: Seit Montag sind schwere Baufahrzeuge in der Solinger Straße unterwegs. Nicht nur die Straße, sondern auch die Kanäle werden erneuert. © Philipp Daum

Es ist laut in der Solinger Straße, Staub wirbelt auf: Schwere Maschinen sind seit Montag, 3. Juli, im Einsatz, um die alte Fahrbahndecke abzufräsen. In den kommenden drei Monaten werden zwischen den Einmündungen zur Gelsenkirchener Straße und der Straße Am Buchenbaum die Fahrbahn und die Kanäle erneuert.

Da sich die Solinger Straße mitten in einem Wohngebiet befindet und dazu noch eine wichtige Verkehrsader in der Kreisstadt darstellt, unter anderem als Verbindung zu den Schulen, ist die Sanierung ein Großprojekt.

Die Kosten liegen bei rund 500 000 Euro.

„Uns geht es vor allem auch darum, das gesamte Wohnquartier aufzuwerten. Die Solinger Straße wurde deshalb in den vergangenen Jahren bereits mit Fahrradstreifen versehen. Neben dem neuen Lebensmittelmarkt ist in dem Quartier auch noch ein Kindergarten eingezogen“, erklärt Bürgermeister Klaus Friedrich. Eine verbesserte Qualität des Straßenzuges komme jetzt noch hinzu.

„Die Fahrbahn wird im Zuge der Bauarbeiten deutlich verengt – von acht auf sechs Meter. Das ist immer noch ausreichend für den Begegnungsverkehr, selbst für Lastwagen“, erläutert Erik Rasner vom Stadtbauamt. Es würden mit Blick auf die Sicherheit des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs auch Rundbordsteine an den zahlreichen Zufahrten verbaut. Im Bereich der Gelsenkirchener Straße sei der Autoverkehr dem Fußgängerverkehr klar untergeordnet. „Der Autofahrer, der aus der Gelsenkirchener Straße kommt, fährt direkt vor einen Grundbordstein, der Fußgänger hat dort Vorrang – und auf der anderen Seite ist noch einmal ein Bordstein“, so Rasner.

Vollsperrung: Die Umleitung verläuft über die Schwelmer Straße, Dortmunder Straße und Kasseler Straße. Supermarkt, Apotheke und Friseur sind aber weiter erreichbar. © Philipp Daum

Wenn die Fräsarbeiten abgeschlossen sind, werden in der Solinger Straße die Kanäle sowie die Wasser- und Stromleitungen neu verlegt. „Wenn das alles soweit steht, setzt die Firma die Borde. Ab Mitte September sollen die Asphaltierungsarbeiten beginnen“, sagt der Mitarbeiter des Stadtbauamtes, der zugleich auch Bauleiter des Projektes ist.

Der Lebensmittelmarkt sowie die Apotheke und der Friseur in der Solinger Straße bleiben auch während der Bauzeit erreichbar. Je nach Baufortschritt erfolgt die Zufahrt entweder aus nördlicher oder aus südlicher Richtung. Auf die entsprechende Ausschilderung sollten die Verkehrsteilnehmer daher genau achten. „Natürlich ist es wichtig, dass man im Baustellenbereich jetzt besonders achtsam ist. Von Vorteil ist, dass die Firma den Großteil der Arbeiten über die Ferien hinweg abwickeln wird, so dass sich die Störungen für den Schulverkehr in Grenzen halten und sich diese auch nach den Sommerferien nicht allzu sehr in die Länge ziehen“, sagt Bürgermeister Klaus Friedrich.

„Wir planen in der Solinger Straße, wie in vielen anderen Bereichen der Stadt, Verkehrsräume neu – müssen hierbei aber auch im Bestand arbeiten“, sagt Carsten Vahland, Fachbereichsleiter Bürgerservice und öffentliche Ordnung bei der Stadt Korbach. Den Fußgängern und Radfahrern werde mehr Raum gegeben, der Pkw-Verkehr werde insgesamt entschleunigt, auch der ÖPNV rücke stärker in den Fokus. „Generell lässt sich auch dieses Vorhaben unter dem Begriff Verkehrswende zusammenfassen. Früher war alles auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet. Deshalb gab es lange Zeit beispielsweise auch sehr schmale Gehwege. Das ist bei der heutigen Verkehrsplanung ganz anders“, so Vahland.