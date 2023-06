Bluttat gegen Norbert Panek: Sohn muss sich vor Gericht verantworten

Von: Philipp Daum

Die Hauptverhandlung gegen den Sohn von Norbert Panek begann am Mittwoch, 28. Juni, im Landgericht Kassel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, seinen Vater getötet zu haben. Auf dem Bild zu sehen ist der Vorsitzende Richter Matthias Besson (Mitte) mit seinen Beisitzern Richter Warpaul (links) und Richter Seidel. © Philipp Daum

Der frühere Geopark-Leiter Norbert Panek starb im vergangenen Jahr an schweren Verletzungen, die ihm sein Sohn zugefügt haben soll. Der 33-Jährige steht deshalb seit Mittwoch, 28. Juni, vor Gericht.

Er muss sich in einem Sicherungsverfahren verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Zustand der Schuldunfähigkeit einen Totschlag begangen zu haben.

Die Tat hatte sich am 11. Oktober 2022 in Paneks Haus in Korbach ereignet. Im Zuge einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung soll der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft seinem Vater erst eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Als der 68-Jährige versuchte zu flüchten, soll sein Sohn noch mit einer Kurzhantelstange auf ihn eingeschlagen haben. Der anerkannte Natur- und Waldschützer starb an den Verletzungen. Den Tod des Vaters soll der Beschuldigten zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Der 33-Jährige wurde bereits von einem psychiatrischen Sachverständigen begutachtet und befindet sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass er die Tat wegen einer psychischen Erkrankung begangen hat und demzufolge im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte.

Die Hauptverhandlung vor der 9. Großen Strafkammer am Landgericht Kassel begann am Mittwochmorgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und damit auch ohne weitere Beteiligung der Medien. Nebenklägerin ist eine Familienangehörige.

Der frühere Geopark-Leiter Norbert Panek starb im Oktober 2022 an schweren Verletzungen, die ihm sein Sohn zugefügt haben soll. Der 33-Jährige steht deshalb seit Mittwoch, 28. Juni, vor Gericht. © Julia Janzen

Der Vorsitzende Richter Matthias Besson sagte, dass beim Sicherungsverfahren die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden könne – insbesondere dann, wenn sich dies neben dem Beschuldigten auch Angehörige wünschten. Der Antrag zur Herstellung der Nichtöffentlichkeit sei von der Nebenklage gestellt worden – mit der Begründung, dass ausschließlich intime Details des Familienlebens und zur Krankheit des Sohnes erörtert würden, welche die Rechte der Angehörigen verletzen könnten, wenn sie öffentlich zur Sprache kämen. Der Richter stimmte dem Antrag zu.

Für das Verfahren gegen den Sohn von Norbert Panek sind bis Mitte Juli zwei weitere Verhandlungstage angesetzt, das Urteil wird öffentlich bekannt gegeben.

Ergibt sich nach der gestrigen Eröffnung der Hauptverhandlung, dass der Beschuldigte doch schuldfähig oder verfahrensfähig ist, kann das Sicherungsverfahren in ein allgemeines Strafverfahren übergehen.