Fußball-Bundesliga startet: BVB-Fanclub aus Korbach hat Lust auf die neue Saison

Von: Philipp Daum

Schwarz-Geld im Herzen: Der BVB-Fanclub „Hannas Altstadt-Borussen Korbach“ freut sich auf die am heutigen Freitagabend beginnende Bundesliga-Saison und auf viele Fahrten zu Spielen von Borussia Dortmund. © Philipp Daum

Einfach so wegwischen, geht nicht. Dafür sitzt der Stachel noch zu tief. „Da will ich am liebsten gar nicht mehr dran denken“, sagt Wilfried Richter. Die vergebene Deutsche Meisterschaft am letzten Spieltag gegen Mainz 05 sei extrem bitter gewesen, viele in Dortmund hätten geweint.

Doch der BVB wäre nicht der BVB, wenn man nach Niederlagen liegen bleiben würde. „Es gibt immer eine neue Saison, es geht immer weiter. Wir greifen auch dieses Jahr wieder an“, betont Heike Ananias auch ein wenig trotzig. Ruhrgebietsmentalität eben – und die hat der BVB-Fanclub „Hannas Altstadt-Borussen Korbach“ tief verinnerlicht.

Die Freude auf die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga, die am heutigen Freitagabend mit der Partie Werder Bremen gegen Meister Bayern München beginnt, ist bei den Schwarz-Gelben aus der Kreis- und Hansestadt groß. Das wird beim Besuch der WLZ in der Heimstätte des Fanclubs im Ermighäuser Weg deutlich. Am morgigen Samstag geht es endlich wieder nach Dortmund, am Abend steht das Heimspiel gegen den 1. FC Köln an.

Die Altstadt-Borussen sind natürlich dabei, der Bus startet am frühen Nachmittag. Im Signal Iduna Park hat der Fanclub rund 30 Plätze mit Dauerkarten besetzt, außerdem gibt es für die Heimspiele immer noch ein bestimmtes Kontingent an Tickets, an dem sich die Mitglieder bedienen können. „50 Leute sind wir eigentlich immer, die ins Stadion nach Dortmund fahren. Bei Topspielen wie gegen die Bayern sind es meistens auch einige mehr“, berichtet Jürgen Emde. Auch zu Auswärtsspielen fahre der Korbacher BVB-Fanclub, dies jedoch eher in Kleingruppen – je nachdem, wer Lust und Zeit habe.

„Da tun sich immer mal welche zusammen“, sagt Andreas Slupina, der unter anderem schon mit weiteren Fanclub-Mitgliedern nach London gefahren ist. „Wir sind ins Auto gestiegen und los. Ab zur Champions-League gegen Chelsea. Das war ein Highlight.“

Slupina ist wie viele andere im Fanclub überzeugt davon, dass neben dem BVB und Bayern München auch RB Leipzig um die Deutsche Meisterschaft mitspielen wird. Der 3:0-Sieg der Sachsen gegen die Bayern im Supercup habe bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen. „Die spielen einen guten Fußball und werden beim Kampf um den Titel auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden“, sagt der BVB-Fan. Aber auch Bayer Leverkusen sei in der Lage, die Meisterschaft spannend zu halten. Am Ende könnten es also vier Mannschaften sein, die um Platz eins spielen. „Wenn wir dann am Ende nur Vierter werden, holen wir eben den DFB-Pokal“, sagt Heike Ananias. Ihr Mann Kurt nickt zustimmend.

Für Kopfschütteln sorgen bei den Fanclub-Mitgliedern dagegen die Wechsel mehrerer Topstars in die Saudi Pro League nach Saudi-Arabien. Zuletzt zog es auch Neymar in den Wüstenstaat. Sein Jahresverdienst soll bei mindestens 100 Millionen Euro liegen. Die Ablöse, die Paris Saint German für den Brasilianer erhält, soll ähnlich hoch sein. „Das sind Summen, die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind. Das sprengt jeden Rahmen. Was wollen die Fußballer mit so viel Geld. Die können, wie wir, auch nur ein- oder zweimal am Tag warm essen“, sagt Wilfried Richter. Es sei besorgniserregend, dass ausschließlich das viele Geld den Ausschlag für solche Wechsel gebe. „Was wollen die Topspieler sonst in Saudi-Arabien? Da guckt man als Fußballfan vielleicht noch auf die ersten Spieltage der neuen Saison und dann interessiert es hier in Europa niemanden mehr, was die dort machen“, sagt der BVB-Fan.

20 Jahre Clubleben: Im Insider-Lokal wurde einst die Idee geboren

Der BVB-Fanclub „Hannas Altstadt-Borussen Korbach“ entstand im Oktober 2003 im Lokal Hannas in der Stechbahn 14 im Herzen der Korbacher Altstadt. Hanna war die Besitzerin der Gaststätte und gleichzeitig auch Fan von Borussia Dortmund. In diesem Insider-Lokal trafen sich viele Fans zum Darten und Fußball schauen.



Oft wurde über „König Fußball“ gefachsimpelt und speziell über den BVB, weil die Mehrzahl der Fans schwarz-gelb im Herzen trug. Nach einigen Treffen und Gesprächen hatte man die Idee, einen BVB-Fanclub zu gründen. Am 2. Oktober 2003 war es so weit, die Idee wurde in die Tat umgesetzt. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten damals Heiner Canisius, Wolle Römer, Dirk Webers, Vera Goeres, Uwe Scheelhaas, Jürgen Jeske, Dietmar Pichtemann und Hanna Drazek.



Inzwischen hat der Fanclub, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, fast 240 Mitglieder.