Festzug mit Motivwagen ist Höhepunkt der Strother Salatkirmes

Die Strother Kirmesmädchen und Kirmesburschen haben ihre traditionelle Salatkirmes gefeiert. © Uwe Walter

Er ist der Höhepunkt der Strother Salatkirmes: Pünktlich startete am Sonntag der bunte Festzug mit originellen Kostümen und vielen witzigen Beiträgen am Ortseingang.

Korbach-Strothe – Gäste aus den Nachbarorten waren dabei, Hunderte Zuschauer säumten die Straßen, um sich die originellen Themenwagen und weitere bunte Präsentationen anzuschauen.

Traditionell läutet die Salatkirmes den Kirmesauftakt im Waldecker Land ein. Bevor sich am Sonntag als Höhepunkt der große Festzug durch den Korbacher Stadtteil schlängelte, begann das Fest bereits am Samstagabend. Die Strother Kirmesburschen und Kirmesmädchen hatten zusammen mit der Partyband „Tequilas“ das Festwochenende eröffnet „Es war ein schöner Abend“, bilanzierte Magdalena Wiegand, Sprecherin der Kirmesburschen und -mädchen. Alles sei friedlich verlaufen.

Am Sonntag ging es mit dem Kirchweihgottesdienst im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus weiter, den die Kinder des Kindergottesdienstes gemeinsam mit dem Strother Männergesangverein musikalisch gestalteten. Nach dem Umzug übergab Kirmesmutter Anna Brandt die Kirmesvaterkette von Karl Vollbracht an Jan Hempelmann.

Mit Freibier und Tanz geht das lange Kirmeswochenende am heutigen Montag zu Ende. Die Strother freuen sich unterdessen schon auf die Jubiläumskirmes im nächsten Jahr: Denn dann wird das Fest mit langer Tradition zum 370. Mal gefeiert. (Uwe Walter)

