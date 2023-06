Feuerwehr löscht Flächenbrand bei Nieder-Ense

Die Feuerwehr Nieder-Ense rückte am Dienstagabend aus, um einen Flächenbrand nach einem Blitzeinschlag zu löschen. (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Einer der ersten Blitzeinschläge zu Beginn des starken Gewitters am Dienstagabend sorgte für einen Flächenbrand oberhalb der Ortslage von Nieder-Ense.

Korbach-Niederense – Die Einsatzabteilung der Feuerwehr Nieder-Ense war sehr schnell vor Ort und verhinderte so, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Neben der Wiesenfläche waren auch Buschwerk und einige Zaunpfosten in Brand geraten. Die Löscharbeiten wurden schnellst möglich beendet, um eine Gefährdung der ehrenamtlichen Helfer zu vermeiden, denn die Blitzrate nahm während des Einsatzes deutlich zu. Der ebenfalls alarmierte Löschzug der Kernstadtwehr brauchte nicht mehr einzugreifen und kehrte umgehend in den Korbacher Stützpunkt zurück.

Nur wenige Minuten später rückte die Nieder-Enser Feuerwehr erneut aus und kontrollierte mehrere Straßenzüge in der Ortslage. Weitere Tätigkeiten waren jedoch nicht erforderlich. Nach einer guten halben Stunde war die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt. (red)