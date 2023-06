Feuerwehr Nieder-Ense feiert Jubiläum – Langjährige Mitglieder geehrt

Die Siegermannschaften der Jugendfeuerwehren: Den Pokal holte das Team Goldhausen I, gefolgt von Rhena/Lelbach, Goldhausen II, Korbach, Nieder-Ense und Ober-Ense. © Andreas Matzkeit/pr

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Feuerwehr: Die Nieder-Enser Brandschützer feierten ihren 100. Geburtstag. Außerdem richteten sie die Wettkämpfe um den Stadtpokal aus.

Korbach-Eppe – Am 9. Februar 1921 saßen 57 Männer aus Nieder-Ense in der Gaststätte Ziegeler und beschlossen im Ort eine Feuerwehr zu gründen. Das erste Löschfahrzeug, eine Zweitakt-Feuerspritze, konnte allerdings erst acht Jahre später zum Preis von 3400 Reichsmark angeschafft werden und wurde, wenn nötig, mit dem Trecker zum Einsatzort gefahren. Heute steht im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nieder-Ense ein modernes TSF-W mit der Zusatzfunktion „Atemschutznotfälle“ und einem 900 Liter fassenden Löschwassertank.

Eigentlich sollte der große Jubiläumstag schon vor zwei Jahren gefeiert werden, doch wie bei so vielen anderen Jubiläen wurde wegen Corona daraus ein „+2“. Für die Feuerwehr Nieder-Ense war es ein ereignisreicher Samstag, denn neben der Feier mit vielen Besuchern, war Nieder-Ense auch die ausrichtende Wehr des Wettbewerbs um den Stadtpokal der Korbacher Feuerwehren.

Ehrungen: (von links) Bernd Berghöfer, Hans Luft, Norbert Hille, Friedrich Knoche, Sascha Franken und Carsten Vahland. © Andreas Matzkeit/pr

„Wir mögen es gerne kompakt, weniger formell und vor allem gesellig“, erklärt Wehrführer Andreas Briehl. „Unser Hundertjähriges ist außerdem ein schöner Rahmen für die Ehrungen der jungen Sieger und der langjährigen Mitglieder. Es passiert nicht oft, dass die Jugend mit Kameraden, die schon sechzig Jahre aktiv dabei sind, an einem Tisch zusammensitzt.“

Zehn Mannschaften der Wehren aus acht Korbacher Ortsteilen waren bei den Wettkämpfen zum Stadtpokal gegeneinander angetreten. Nach einem theoretischen Teil kämpften sie in dem Geschwindigkeitswettbewerb, der gleichzeitig in allen Bereichen korrekte, fehlerfreie Abläufe voraussetzt, um jede Sekunde. Eine leblose Person musste geborgen und Schläuche auf Zeit miteinander verbunden werden. Ein Einsatz über die Leiter und viele andere Situationen für den Ernstfall wurden vorgegeben. Alle Aufgaben wurden unter den strengen Augen einer Jury bewertet, die die Punkte vergab.



Alle Gruppen lagen in der Bewertung eng beieinander und gaben so ein jetzt einmal mehr ein professionelles Bild der Feuerwehren ab. Sehr erfolgreich waren, wie im vergangenen Jahr, Einsatzkräfte der Wehr aus Goldhausen. Sie traten mit zwei Mannschaften an und belegten Platz eins und drei. Platz 2 ging an Nordenbeck, vierte wurde die Feuerwehr Strothe, auf den weiteren Plätzen: Ober-Ense, Lengefeld, Nieder-Ense, Rhena, Korbach und Lelbach.



Auch die Jugendfeuerwehren traten an. Sieger hier war das Team Goldhausen I, gefolgt von Rhena/Lelbach, Goldhausen II, Korbach, Nieder-Ense und Ober-Ense.

Stadtbrandinspektor Carsten Vahland war zufrieden mit dem Nachwuchs der Korbacher Wehren. „Wir sind wirklich gut aufgestellt. Die Feuerwehren der Ortsteile leisten nicht nur in ihrer Einsatz- und Übungsarbeit wertvolle Arbeit. Sie sorgen sich auch immer um Nachwuchs. 100 Jahre Feuerwehr Nieder-Ense, das ist nicht nur ein Zahlenjubiläum. Das sind Jahrzehnte verantwortungsbewusste Arbeit und ständige Bereitschaft für die Bürger.“

Zehn Mannschaften der Wehren aus acht Korbacher Ortsteilen und die Jugendfeuerwehren kämpften um den Stadtpokal. © Andreas Matzkeit/pr

Für diesen ehrenamtlichen Einsatz ehrte der Bezirksfeuerwehrverband seine langjährigen Mitglieder mit Ehrennadeln und Urkunden. Bei der Übergabe der großen Plakette des Landes Hessen zum Jubiläum an Wehrführer Andreas Briehl und den Vereinsvorsitzenden Tobias Wagener betonte Regierungspräsident Mark Weinmeister noch einmal die Bedeutung des Ehrenamtes: „Wir, die politischen Vertreter und die Verwaltung, können mit Sach- und Geldleistungen einen wichtigen Beitrag leisten, aber die Menschen, die sich mit großem Engagement einsetzen, ohne die Familien im Hintergrund, die sie unterstützen, wäre unser Beitrag nichts wert.“

Gefeiert wurde in guter Nieder-Enser Manier bis zum späten Abend und vielleicht hat der Stadtpokal-Wettkampf und der „Feiertag“ auch den ein oder anderen Jugendlichen neugierig auf die Arbeit der Feuerwehr gemacht. (Barbara Liese)

Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Nieder-Ense Langjährige Mitglieder wurden durch den Bezirksfeuerwehrverband Kurhessen-Waldeck ausgezeichnet. 25 Jahre Mitgliedschaft: Karl-Christian Hartwig, Christina Klein. 50 Jahre: Karl-Heinz Briehl, Adolf Müller, Uwe Hochbein, Friedrich Knipp, Wilhelm Knoche. 60 Jahre: Ludwig Ziegler, Friedrich Knoche, Norbert Hille, Hans Luft. Die Goldene Ehrennadel des Landes Hessen für den Übertritt in die Alters- und Ehrenabteilung erhielt Friedrich Behlen. Zum Wehrführer/ Wehrführerin ernannt wurden Marisa Saure, Helmscheid und Torsten Schlichtherle, Nieder-Schleidern. Zum stellvertretenden Wehrführer wurden ernannt Christian Göbel Niederschleidern, Pascal Dämmer und Thomas Westmeier, beide Helmscheid.