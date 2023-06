Feuerwehr verhindert Großbrand in Korbach

Von: Lutz Benseler

Der frühzeitigen Alarmierung durch eine automatische Brandmeldeanlage sowie dem raschen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstanden ist. (Symbolbild) © privat Archiv

In einer Holzlagerhalle Im Alten Felde in Korbach ist am Freitag (16. Juni) ein Feuer ausgebrochen. Der frühzeitigen Alarmierung durch eine automatische Brandmeldeanlage sowie dem raschen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstanden ist

Der Brand wurde gegen 11.45 Uhr bei der Polizei Korbach gemeldet. Nach ersten Informationen der Feuerwehr soll ein Kompressor in Brand geraten sein, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort, die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen halb zwölf rückten die ehrenamtlichen Kräfte zu einer Lager- und Verkaufsstätte in das Gewerbegebiet im Alten Felde aus. Zunächst war laut Stadtbrandinspektor Carsten Vahland von einem Routineeinsatz auszugehen. Das Gebäude sei ordnungsgemäß geräumt worden, die Mitarbeiter und Kunden seien somit nicht gefährdet gewesen.

Doch bei der ersten Erkundung wandte sich das Blatt schnell. Direkt hinter der Zutrittstür waren die Räumlichkeiten bereits stark verraucht. Sofort wurde ein Löschangriff unter Atemschutz vorbereitet. Da es sich um eine große Holzlagerhalle mit enormer Brandlast, ein sog. Sonderbau, handelte, wurden unmittelbar weitere Kräfte standardmäßig nachalarmiert. Neben der kompletten Kernstadtwehr und den Atemschutznotfallteams aus Lelbach und Nordenbeck wurden der Einsatzleitwagen sowie die Schadstoff-Messkomponente des Landkreises hinzugezogen. Zur Absicherung waren auch zwei Rettungswagen an der Einsatzstelle.

Der erste Löschangriff zeigte glücklicherweise schnellen Erfolg. Das Feuer war in wenigen Minuten unter Kontrolle. Ursächlich für den Brand war laut Vahland ein technischer Defekt an einer Kompressor-Anlage. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Korbach übernommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

„Hier wurde wieder deutlich, wie wichtig die Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz sind. Durch die frühzeitige automatische Alarmierung konnte der Brand noch in der Entstehungsphase eingedämmt werden. Ein Übergreifen der Flammen auf den Lagerbereich hätte fatale Folgen haben können. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte haben durch den raschen Einsatz wieder mal einen Großbrand mit immensen Schäden verhindern können“, erklärte Vahland. (red/os)