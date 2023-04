Frühlingsfest der Hanse lockt am Wochenende Tausende Besucher nach Korbach

Mit Trommelwirbeln und Pfeifenklängen: Die „National Youth Pipeband Germany“ spielte beim Frühlingsfest der Korbacher Hanse am Berndorfer Tor auf. © Karl Schilling

Die Fußgängerzone verwandelte sich am Wochenende in eine kunterbunte Flaniermeile: Das Frühlingsfest der Korbacher Hanse lockte Tausende Besucher an.

Korbach – Die Besucher bummelten durch die Geschäfte und ließen sich fachkundig beraten, sie kamen zu einem gemütlichen Plausch bei Bratwurst und Bier oder Kaffee und Kuchen beisammen, sie legten eine kleine Pause im Café ein, um dann eine neue Runde zu drehen. An den zahlreichen Ständen auf den Straßen gab es so manch Schnäppchen und besondere Gaumenfreuden.

Kulinarische Vielfalt

Kulinarisch hatte die Hanse eine große Vielfalt aufgeboten. Die beiden Fleischereien Bernhard und Ludwig Tent boten Gegrilltes und Pommes an, die Hellwigs aus Hillershausen gebackene Spiralkartoffeln. Es gab Stände mit Crêpes, Bergkäse und Brezln, mit herzhaften Sandwitches, frischen Mandeln und Popcorn. Neben den klassischen Kaltgetränken war auch Bowle mit Früchten ein Renner.

An weiteren Ständen lockten Obst- und Fruchtweine, Met, Gewürze, Wild und Schinken oder türkische Feinkost-Spezialitäten von verschiedenen Pasten als Brotaufschnitt bis zum frischen Fladenbrot. Imker Kevin Andrita aus Twiste hatte nicht nur viele Angebote aus Honig und Wachs, er informierte auch über die Bedeutung der Bienen und über die Imkerei.



Und wer mehr über die Welt des Käses erfahren wollte, war beim diplomierten Käsesommelier Manuel Santin aus Volkmarsen an der richtigen Adresse. Er hatte nicht nur von seiner Frau handgefertigte Sorten mitgebracht, sondern auch besondere Erzeugnisse aus Europa.



Für Kinder drehte sich ein Karussell, auf vier Trampolin-Plattformen bot „Jurassic Jump“ Bungee-Springen an. Auch Spielzeug, viele Süßigkeiten, Schmuck, Holzwaren und eine riesige Auswahl an geflochtenen Körben waren zu haben. Das Autohaus Vogel präsentierte aktuelle Modelle und Motorräder, TW-Automobile stellte auch Wohnmobile aus.

Dudelsack-Klänge

Mit Trommelwirbeln und Pfeifenklängen kündigte sich die „National Youth Pipeband Germany“ an, Musiker im Alter von zehn bis 26 Jahren, die sich der schottischen Dudelsack-Musik verschrieben haben. Rund 25 junge Männer und Frauen waren von Berlin bis Heidelberg und von Köln bis Dresden nach Korbach gekommen: Die Band hatte sich für einen Workshop in der Jugendherberge einquartiert – und nutzte die Proben für einen Auftritt beim Frühlingsfest. Am Berndorfer Tor präsentierten die Musiker in ihren Kilts bekannte Märsche und das beliebte deutsche Stück „Highland Cathedral“.



Mark und Rolf Freier musizierten in der Bahnhofstraße und boten einen Vorgeschmack aufs zweite Hanse-Festival mit Straßenmusik.



Werbung um Mitarbeiter

Korbacher Firmen nutzten das Fest für die Werbung um neue Mitarbeiter und Auszubildende. Der Logistiker Brass lud an seinem Info-Truck ein, „Brassilianer“ zu werden, Attraktionen für die Kinder waren ein Glücksrad und ein Basketball-Korb.

Auf der Bühne im „Loch“ stand ein Hoftruck der Firma Weidemann, der Radlader-Hersteller versprach „einen Schaufel von Perspektivien“: Ausbilder und Lehrlinge stellten Ausbildungsberufe und Studiengänge vor. Nebenan gab es am Stand von „Dreiraum“ Informationen über das Co-Working und das „Nightworking“ im Herbst.



Einige Radfahrer nutzen ihren Wochenend-Ausflug zu einem Abstecher zum Frühlingsfest. Nach einem frühlingshaft-warmen Samstag und einem sonnigen Auftakt am Sonntag bewölkte sich gestern Mittag der Himmel und ließ ein paar Regenschauern niedergehen – die Besucher ließen sich davon nicht abschrecken – waren doch die Fachgeschäfte geöffnet, in denen es sich im Trockenen Stöbern ließ.



Gute Stimmung

Der Vorsitzende der Korbacher Hanse, Jürgen Tent, zog am Sonntag Abend eine positive Bilanz. Am Samstag hätten die Besucher den ersten schönen Tag im Jahr genossen, und die Regenschauer am Sonntag hätten den Geschäften weitere Kunden beschert. Das wechselhafte Wetter habe niemanden davon abgehalten, in die Stadt zu kommen, sie sei an beiden Tagen gut gefühlt gewesen. Auch die Stimmung sei gut gewesen. Und so seien Geschäftsleute und Standbetreiber mit dem Frühlingsfest zufrieden.