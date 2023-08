Fußgängerzone wird zur Bühne: Hansefestival lockt mit 16 Stunden Livemusik

Von: Lutz Benseler

Unterstützen das Hansefestival in Korbach: (von links) Büroleiter Ralf Buchloh, Bürgermeister Klaus Friedrich, EWF-Geschäftsführer Frank Benz, Carsten Hohmann, Vorstand der Waldecker Bank, WLZ-Redaktionsleiter Thomas Kobbe und Festival-Organisator Jörg Pfeil. © Lutz Benseler

In Korbach spielt am 2. und 3. September 2023 die Musik: Beim Hansefestival treten am Samstag in der Zeit von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr Straßenmusiker aus aller Welt auf und machen die Fußgängerzone am Wochenende zur Bühne.

Unterstützt wird das Hansefestival von der Waldecker Bank, der Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) und der Waldeckischen Landeszeitung. „Ohne das wäre ein so großes Festival gar nicht zu verwirklichen“, unterstreicht Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich. Schon die Premiere im vergangenen Jahr war ein großer Publikums-Erfolg.

„Mit dem erfreulicherweise großen Zuspruch und der hohen Besucherzahl wachsen natürlich auch die Anforderungen an Organisation und Logistik. Insofern freuen wir uns auch über weitere Sponsoren, die dieses in unserer Region einmalige Event unterstützen“, so Korbachs Stadtoberhaupt.

„Die EWF ist beim diesjährigen Hansefestival wieder gerne mit dabei. Es ist ein fantastisches Musikevent für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Besonders schön ist die Idee, dass die Musiker auf vielen kleinen Bühnen mitten in der Innenstadt auftreten. So können wir Musik ganz nah erleben“, sagt EWF-Geschäftsführer Frank Benz.

Die Waldecker Bank stellt unter anderem 2000 Euro Preisgeld für den Kulturpreis zur Verfügung: Die Besucher entscheiden dabei über die besten drei Gruppen.

Bankvorstand Carsten Hohmann sagt: „Als regional verwurzelte Bank engagieren wir uns für das Hansefestival, weil es uns am Herzen liegt, dass unsere Region lebens- und liebenswert bleibt.“

WLZ-Redaktionsleiter Thomas Kobbe freut sich indes auf ein vielfältiges Programm: „Ich freue mich auf dieses besondere Musikerlebnis in der Innenstadt. So viele verschiedene Musikrichtungen an zwei Tagen genießen zu können, wird viele Korbacher und ihre Gäste begeistern.“

Sieben Spielorte, gut 55 Musiker in 25 Künstlergruppen, 16 Stunden handgemachte und abwechslungsreiche Livemusik machen das Hansefestival am Samstag und Sonntag zu einem besonderen Musikerlebnis.

Künstlerischer Leiter Jörg Pfeil holt die vielen Musiker nach Korbach – unterstützt von Ralf Buchloh, Anika Emde und Lisa-Marie Fritzsche im Rathaus. Rund 40 Helfer – von der Betreuung der Künstler bis hin zum Shuttle-Service – werden außerdem am Wochenende im Einsatz sein und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Die Korbacher Hanse wird sich beim Fest um das leibliche Wohl der Besucher kümmern und das Fest mit dem verkaufsoffenen Sonntag abrunden.