Tat mit Stichwerkzeug im Korbacher Ginsterweg: 41-Jähriger in U-Haft

Von: Philipp Daum

Teilen

Am späten Mittwochabend, 19. Juli, sind in Korbach drei Männer mit einem Stichwerkzeug zum Teil schwer verletzt worden. © HessennewsTV

Der 41-Jährige, der mit einem Stichwerkzeug drei Männer in Korbach zum Teil schwer verletzt haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft in der JVA Kassel.

Gegen ihn wird weiter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Das teilte Polizeisprecher Dirk Richter am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Wie berichtet, hatte sich die Gewalttat am späten Mittwochabend im Korbacher Ginsterweg ereignet. Bei dem Angriff erlitten drei Männer im Alter von 42, 43 und 51 Jahren Stichverletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Polizei nahm daraufhin den 41-Jährigen und seinen 20-jährigen Sohn fest. Nach der Vernehmung der beiden wurde der 20-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, da bei ihm – im Gegensatz zu seinem Vater – kein dringender Tatverdacht besteht.