Grundstein für offene Bergkapelle in Hillershausen ist gelegt

Landmarke und Begegnungsort

+ © Lutz Benseler Die Besucher der Grundsteinlegung singen gemeinsam vor den drei bereits fertiggestellten Stelen. © Lutz Benseler

Sie soll eine weithin sichtbare Landmarke und ein spiritueller Ort sein, um zur Ruhe zu kommen: Der Grundstein für die offene Bergkapelle in Hillershausen ist gelegt.

Korbach-Hillershausen – Als Ort der Begegnung funktioniert die Kapelle schon jetzt: Rund 60 Gäste genießen am Freitag bei der Feier zur Grundsteinlegung den Sommernachmittag unter freiem Himmel, den Blick über das Dorf und kommen bei Bratwurst und Getränken miteinander ins Gespräch. Dabei stehen bislang nur die ersten drei Stelen aus Sandstein und das auch noch nicht in ihrer endgültigen Höhe von rund acht Metern. Die Bodenplatte in der Form des christlichen Fisch-Symbols ist bereits fertiggestellt, alle 3900 Steine für das Bauwerk liegen bereit.

Als Landmarke soll die Bergkapelle schon von weitem sichtbar sein. In die Stelen eingearbeitete Sitznischen laden zum Verweilen ein. „Die Hauptidee ist, dass man sich kommunikativ gegenübersitzt“, erklärt Architekt Christoph Hesse. Das Mauerwerk lässt Sonnenstrahlen, Gerüche und den Wind durch. „Man ist auch mit der Natur verbunden“, so Hesse.

+ Grundsteinlegung in Hillershausen: (vorne, von links) Bürgermeister Klaus Friedrich und Kilian Emde, mit Hammer: Architekt Christoph Hesse. © Lutz Benseler

Im Nachgang des Erinnerungsjahr „350 Jahre Teilung der Freigrafschaft Düdinghausen“ vor zehn Jahren sei die Idee entstanden, eine Kapelle wie in den westfälischen Nachbargemeinden zu bauen, erinnert Kilian Emde, Vorsitzender des Fördervereins der Bergkapelle. „Wir haben uns schließlich vom Vorschlag einer Landmarke überzeugen lassen.“ Das Konzept greift die Tradition der Votivkapellen auf: Sie werden als Zeichen des Dankes für die Rettung aus einer Notlage oder mit der Bitte um Erfüllung eines bestimmten Wunsches gestiftet.

Das Hillershäuser Bauwerk soll allerdings als überkonfessioneller, spiritueller Ort allen Besuchern ermöglichen, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen. Auch touristische Aspekte spielen eine Rolle: Die Kapelle könnte ein Anziehungspunkt werden für Wanderer, Radfahrer, Spaziergänger, Touristen und natürlich die Hillershäuser selbst. Die Lage in der Nähe des Weltjugendtagskreuzes auf dem Eichkamp ist günstig am Zubringer zum Premium-Wanderweg „Sauerland-Höhenflug“, auf der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Finanziert wird die Kapelle mit öffentlichen Fördermitteln und Spenden. Das Engagement des Fördervereins und der Dorfgemeinschaft zeichne das Projekt aus, sagt Bürgermeister Klaus Friedrich.

Organistin Stefanie Gerwesmann lädt schließlich die Besucher zum gemeinsamen Lied auf die Baustelle. Es entstehe ein einladender Ort, sagt sie in ihren Segenswünschen: „Menschen können sich in Beziehung setzen und Bezug nehmen zur Umwelt.“