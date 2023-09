Wo finden die Konzerte statt?

Hansefestival: Zwei Tage Straßenmusik in Korbach - Alle Informationen, Bands und Veranstaltungsorte

Von: Lutz Benseler

Borja Catanesi ist der weltweit bekannteste Straßenmusiker, seine Videos auf Youtube sehen Millionen. © pr

Die zweite Auflage des Hansefestivals wird groß und international: Straßenmusiker aus aller Welt geben am 2. und 3. September mehr als 100 Minikonzerte. Hier finden Sie alle Informationen.

Der Eintritt ist frei, die einzige Gage ist das Hutgeld für die Künstler. Am Sonntag haben außerdem die Geschäfte von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Korbacher Hanse wird mit ausgewählten Angeboten für Speisen und Getränke dafür sorgen, dass das kulinarische Wohl der Besucher nicht zu kurz kommt. Das Festival beginnt am Samstag um 11 Uhr und endet um 21 Uhr, am Sonntag spielen die Künstler zwischen 12 Uhr und 18 Uhr.

Sieben Spielorte, 16 Stunden abwechslungsreiche und handgemachte Livemusik: In der Fußgängerzone, vom Hauptbahnhof bis hin zur Professor-Kümmell-Straße verteilen sich an beiden Tagen international erfolgreiche Straßenmusiker, und bekannte Größen aus der Region in Korbach.

Ausgerichtet wird die Veranstaltung von der Stadt Korbach und der Korbacher Hanse. Unterstützt wird das Festival durch die Waldeckische Landeszeitung, die Waldecker Bank, die Energie Waldeck-Frankenberg und den Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Wo gibt es Tickets für das Hansefestival?

Nirgendwo. Denn der Eintritt zum Hansefestival ist frei. Ein Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Besucher sollten aber schon mal ausreichend Kleingeld sammeln. Besitzer von großen Scheinen können sich auch am Festivalwochenende am Infostand und in allen Geschäften der Korbacher Hanse mit passendem Hutgeld versorgen. Denn: Getreu dem Motto „Gefällt´s dir gut, wirf was in den Hut!“ wird die Gage über das Publikum bestimmt. Die Künstler spielen für die Gunst der Zuhörer und ein Hutgeld. Das ist neben dem Applaus grundsätzlich ihre einzige Gage.

Wo gibt es das Programm für das Hansefestival in Korbach?

Das komplette Programmheft gibt es in der Korbach-Info in der Professor-Bier-Straße und am Info-Stand der Korbacher Hanse am Berndorfer-Torplatz. Das Programm zum Download sowie weitere Informationen über die Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen gibt es auf der Festival-Homepage.

Der Zeitplan für das Hansefestival in Korbach am 2. und 3. September 2023. © pr

Welche Bands treten beim Straßenmusikfestival in Korbach auf?

In der Fußgängerzone, vom Hauptbahnhof bis hin zur Professor-Kümmell-Straße, verteilen sich am 3. und 4. September beim ersten „Hansefestival“ international erfolgreiche Straßenmusiker, die aus gutem Grund in der Szene längst kein Geheimtipp mehr sind. Bekannte Größen aus der Region treten ebenso auf.

Unter der künstlerischen Leitung des in Korbach lebenden Musikers Jörg Pfeil haben die Veranstalter von Stadt und Hanse zahlreiche musikalische Top-Acts für das Straßenmusikfestival gewonnen. Unter anderem dürfen die Besucher gespannt sein auf Borja Catanesi aus Valencia in Spanien – derzeit der international wohl bekannteste Straßenmusiker. 2018 wurde Borja in den USA zum „besten Straßenkünstler der Welt“ gekürt, seine Videos auf Youtube haben bis zu 6,8 Millionen Menschen gesehen. Seine Gitarre begleitet ihn auf der ganzen Welt, um die Menschen zu begeistern. Meistens tanzt er, während er jammt, und begleitet sich selbst via Loop Station. Der aus Texas stammende Infidelix lebt heute in Berlin, wo er auf der Straße und auf der Bühne auftritt. Er bringt verrückte Reime und Underground-Beats in Verbindung mit der Übertragung von gesprochenem Wort - seine Musik ist ein Muss für alle Hip-Hop-Fans.

Seit zehn Jahren stehen Felice & Cortes Young aus Berlin gemeinsam auf der Bühne, verbinden bei ihren Auftritten Musik und Artistik. Das Duo Tarantatá verführt das Publikum mit charmanten, theatralischen und tänzerischen Momenten – bei einem Konzert, das sich sowohl im Sitzen als auch beim Tanzen genießen lässt. Niki Indjov aus Berlin kombiniert seine bulgarischen Wurzeln mit einem rauen Rocksound.

Auch heimische Bands können mitmachen

Nicht nur die internationale Elite der Straßenmusik wird ihren Hut am Samstag und Sonntag in den Ring oder vielmehr auf die Straße werfen. Auch Musiker aus der Region zeigen ihr Können. Mit dabei sind auch Viktoria Nierhaus, Mark Freier und die Hutsbrüder. Auf der vom Jugendhaus betreuten „Bühne Regional“ stehen außerdem Vera Filipponi, Niklas Behle, Unzertrennlich, Basti Hamel, Jens Haraldson und Antonín Hosek. Jörg Pfeil rät: „Früh kommen, damit man wirklich alle Bands gesehen hat.“



Wo finden die Konzerte statt?

Das Festival beginnt am Samstag um 11 Uhr und endet um 21 Uhr, am Sonntag spielen die Künstler zwischen 12 Uhr und 18 Uhr – insgesamt 16 Stunden Livemusik! Der Veranstaltungsbereich ist die Fußgängerzone mit sieben festgelegten Spielorten unter freiem Himmel.

Lageplan mit allen Spielorten für das Hansefestival am 2. und 3. September 2023 in Korbach. © pr

Kulturpreis: Insgesamt 2000 Euro für die drei besten Künstler

Zusätzlicher Anreiz für die Musiker ist der Kulturpreis: Die Besucher des Festivals können auch darüber entscheiden, welche Künstler die von der Waldecker Bank ausgelobten Preisgelder in Höhe von insgesamt 2000 Euro für die beste Darbietung erhalten sollen. Dazu wird in der Tiefebene am Berndorfer Tor eine Abstimmungsmöglichkeit geschaffen.

Das ist das Besondere an Straßenmusik

Seit jeher stellen sich Menschen mit ihren Instrumenten für ein Hutgeld auf die Straßen und spielen ihre Lieder, um die Wirkung ihrer Musik auf die vorbeigehenden Menschen zu testen. Schaffen es die Musiker, dass Passanten stehen bleiben und sich eine Menschentraube bildet, haben sie besondere Momente geschaffen: Die Menschen wippen mit, klatschen und entfliehen aus ihrem Alltag. „Diese Faszination und diese besonderen Momente möchten wir mit dem Hansefestival nach Korbach bringen“, sagt Bürgermeister Klaus Friedrich.

Verkehrshinweise

Für das Hansefestival muss die Straße Am Hauptbahnhof für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Betroffen ist der Teilbereich des Horst-Bökemeier-Platzes. Die Sperrung beginnt am Freitag und dauert bis Montag. Dies hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV sowie auf den Stadtbus. Die entsprechenden Hinweise an den Haltestellen und in den Fahrzeugen sind zu beachten.

Hansefestival in Korbach: Anreise und Abreise

Die wichtigsten Tipps für die Anreise:

Mit dem Zug: Wer zum Hansefestival in Korbach mit dem Zug fährt, reist ohne Stress und ohne die Gefahr, in einen Stau zu geraten. Bahnlinien führen von Kassel im Norden und von Marburg im Süden, mit Anbindung ans Rhein-Main-Gebiet, nach Korbach. Auch aus dem Ruhrgebiet ist Korbach gut mit dem Zug zu erreichen: Eine Linie führt über Brilon-Wald und Willingen in die Hansestadt. Angekommen am Bahnhof von Korbach ist es nur ein Katzensprung in die Fußgängerzone.

Mit dem Auto / Wohnmobil / Motorrad: Die Hansestadt Korbach liegt zwischen Eder-, Diemel- und Twistestausee am Schnittpunkt der B 251 (Brilon – Kassel) und B 252 (Brakel – Marburg). Von der Autobahn Dortmund – Kassel (A44) ist Korbach über die Anschlüsse Diemelstadt und Zierenberg leicht zu erreichen.

Anreise aus Richtung Ruhrgebiet: Fahren Sie aus Dortmund kommend die A44 in Richtung Kassel bis zur Ausfahrt Diemelstadt, weiter über die B 252 nach Korbach.

Anreise aus Nördlicher Richtung: Aus Richtung Bremen kommend die A1 in Richtung Osnabrück, ab Osnabrück auf die A33 Richtung Bielefeld bis hinter Paderborn. Dort weiter auf die A44 in Richtung Kassel bis zur Ausfahrt Diemelstadt, weiter über die B 252 nach Korbach.

Aus Richtung Hamburg, Hannover über die A7 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Süd. Dort weiter auf die A44 in Richtung Paderborn / Dortmund bis zur Ausfahrt Zierenberg, weiter über die B 251 Richtung Korbach. Oder: Die A7 und ab Hannover auf die A 2 Richtung Bielefeld, hinter Paderborn auf die A 44 Richtung Kassel bis zur Ausfahrt Diemelstadt, weiter über die B 252 nach Korbach.

Anreise aus Südlicher Richtung: Aus Richtung Frankfurt kommend von der A5 Frankfurt Gießen über die A 485 bis zum Gießener Nordkreuz Richtung Marburg, hinter Cölbe auf die B252 über Frankenberg nach Korbach.

Anreise per Fernbus: Die grünen Busse der Flixbus-Flotte halten auch in Korbach. Das Unternehmen hat eine Bedarfshaltestelle am zentralen Busbahnhof (ZOB) eingerichtet.

Diese Künstler haben zugesagt:

Hier befindet sich die Korbacher Fußgängerzone