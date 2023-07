Hansefestival in Korbach: Die ersten Bands im Portrait

Von: Lutz Benseler

Victoria Nierhaus und Julian Suck treten als Duo auf mit einem Mix aus Rock und Soul. © Marco Landau

Sieben Spielorte, 20 Acts plus Open Stage und 16 Stunden handgemachte abwechslungsreiche Livemusik: Das bietet am 2. und 3. September das Hansefestival in Korbach. Wir stellen nach und nach alle Künstler und Bands vor. Heute: Zargenbruch, das Viktoria Nierhaus Duo, die Railers und die Hutsbrüder.

Korbach – Das Programm für die zweite Auflage des Hansefestivals steht, Jörg Pfeil aus Korbach, künstlerischer Leiter des Festivals, ist zufrieden. Die Besucher erwartet wieder ein Straßenmusik-Festival mit überregionaler Anziehungskraft. Künstler aus aller Welt und aus der Region treten an zwei Tagen in der Fußgängerzone auf und spielen für ein „Hutgeld“ als einzige Gage.

Mit der Veranstaltung setzt die Stadt Korbach in Zusammenarbeit mit der Korbacher Hanse am 2. und 3. September ein Glanzlicht im Frühherbst. Zusätzlich lockt ein verkaufsoffener Sonntag. Mit dabei sind unter anderem:

Die Musik von Zargenbruch ist beeinflusst durch den kulturellen Schmelztiegel Berlins. © pr

Zargenbruch: Die Band steht für handgemachten, tanzbaren World-Folk-Beat. Bewegende Beats von der Rhythmuscrew, eingängige Melodien und steile Rapeinlagen gehen in Beine, Hüften und Ohren. Beeinflusst durch den kulturellen Schmelztiegel Berlins, vereinen die mitreißenden Songs Elemente aus Chanson, Reggae, Ska bis hin zu Hip Hop, Swing und Folk. Markenzeichen von Zargenbruch sind einerseits die pure Energie und Lust, die diese Kombo auf der Bühne und in ihrer Musik transportiert. Andererseits die Stilbrüche und ihre verschieden-sprachigen Texte – kritisch und politisch, humorvoll bis romantisch oder ausgelassen exzessiv.

Sie klingen nach Sonne, Strand und Meer: Die Hutsbrüder haben quasi ein Heimspiel in Korbach. © pr

Die Hutsbrüder: Die Street-Combo aus Warburg wurde von den Andy Classen (Gesang/Gitarre/Kazoo) und Christopher Peel (Gesang/Akkordeon) ins Leben gerufen. Mit Falco Hux (Gesang/Kazoo/Percussions) fand man den perfekten Sänger und nun macht das Trio die Innenstädte der Region unsicher. Der abwechslungsreiche Mix aus Coversongs und Eigenkompositionen von Ballade bis Boogie und Rumba bis Reggae klingt dabei stets nach Sonne, Strand und Meer.

Viktoria Nierhaus Duo: Sängerin Viktoria Nierhaus aus Flechtdorf ist in der Region schon lange keine Unbekannte mehr. Beim Hansefestival tritt sie im Duo zusammen mit dem Korbacher Gitarristen Julian Suck auf. Suck ist ein echtes Talent an der Gitarre und war viele Jahre Berufsmusiker. Das Repertoire der beiden setzt sich zusammen aus Coversongs von Queen, Janis Joplin, den Beatles, ACDC, Stevie Wonder und vielen mehr – ein Mix aus akustischem Rock und Soul. Viktoria Nierhaus und Julian Suck geben den Klassikern mit absoluter Hingabe und totaler Leidenschaft ihre eigene Note.

Die Railers aus Berlin haben ursprünglichen Jazz und Folk aus den Südstaaten im Gepäck. © pr

Die Railers: Der Name der Berliner Band steht für das Lebensgefühl, das aufkommt, wenn man mit dem Zug verreist, Landschaften vorbeirauschen und die Mühlen des Alltags allmählich ihre Kraft verlieren. Kaum eine Musik verkörpert dieses Gefühl mehr, als die der Südstaaten Amerikas des letzten Jahrhunderts. So zählen der Jazz aus New Orleans, Oldtime, mehrstimmiger Gesang und Folkmusik zu wichtigen Einflüssen der Band.

Der Gesang und die Instrumente der vier Musiker benötigen keine elektronische Verstärkung, wodurch sie jederzeit spontan Bahnsteige, Brücken, Restaurants und Plätze zu ihrer Bühne werden lassen und ihr Publikum zum Tanzen und Genießen einladen, wobei stets eine einzigartige Atmosphäre entsteht.

Bewerben für die Open Stage des Korbacher Jugendhauses Nicht nur die internationale Elite der Straßenmusik wird ihren Hut beim zweiten Hansefestival in Korbach am 2. und 3. September in den Ring oder vielmehr auf die Straße werfen. Auf der Open Stage des Korbacher Jugendhauses können auch junge Talente aus der Region an beiden Tagen ihr Können zeigen. „Ihr seid auf der Suche nach Publikum für Eure Musik? Dann bewerbt euch als Local Act“, ruft Jörg Pfeil auf, der musikalische Leiter des Hansefestivals. Bewerben können sich Bands oder auch einzelne Interpreten beim Jugendhaus mit einem aussagekräftigen Foto, einem Text sowie einem kurzen Video per E-Mail an bjoern.schollmann@jugendhaus-korbach.de.