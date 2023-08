Hansefestival in Korbach: Eine Bühne für die Region

Von: Lutz Benseler

Vera Filipponi steht mit gefühlvollen und wortgewandten Cover-Songs auf der Bühne. © Nina Skripietz/pr

Sieben Spielorte, 20 Acts plus Bühne für regionale Künstler und Bands sowie 16 Stunden handgemachte abwechslungsreiche Livemusik: Das bietet am 2. und 3. September die zweite Auflage des Hansefestivals in Korbach. Wir stellen nach und nach alle Künstler und Bands vor.

Heute: Vera Filipponi, Basti Hamel, Unzertrennlich, Jens Haraldson sowie Antonín Hosek und Topeto. Sie alle treten auf der Bühne Regional auf.

Vera Filipponi: Geboren 1991, wuchs sie in Korbach auf und lebt seit 2017 mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Kassel. Dort ist sie hauptberuflich als freischaffende Sängerin und Gesangspädagogin vielseitig und genreübergreifend in Klassik und der populärer Musik zu Hause. Ihr Gesangs- und Gesangspädagogik Studium hat sie an der Folkwang Universität der Künste in Essen und der Hochschule für Musik in Dresden absolviert. Beim Hansefestival wird sie mit gefühlvollen und wortgewandten Cover-Songs emotionale Lebenswege, Wendepunkte und Haltestellen widerspiegeln.

Basti Hamel ist wieder zurück in heimischen Gefilden – mit Gitarre und Liedern im Gepäck. © pr

Basti Hamel: Ein Junge und seine Gitarre mit ein paar Liedern im Gepäck. Endlich wieder zurück in heimischen Gefilden! Seit anno 2008 singt der gebürtige Basdorfer über die Irrungen und Wirrungen des alltäglichen Lebens. Seine selbst komponierten Melodien sind meist Ohrwürmer, und dass das Publikum von dem heute in Kassel lebenden Singer-Songwriter noch einen Nachschlag verlangt, ist zur Regel geworden.

Jens Haraldson entführt auf eine Reise in die Melancholie und in die Ferne. © Can Wagner/pr

Jens Haraldson: Der Musiker aus Kassel entführt auf eine Reise in die Melancholie und in die Ferne. Seine Musik und Texte fesselt und lässt träumen von der Liebe und den erfreulichen Dingen im Leben, auch wenn man denkt, es geht nicht mehr, so schafft er es immer noch ein Licht am Ende des Tunnels hervorzuzaubern. Für Fans von Ben Howard, Damien Rice und Mumford & Sons.

Unzertrennlich bringen Punk-Rock mit. Das Trio macht seit 2017 gemeinsam Musik. © pr

Unzertrennlich: Das heimische Punk-Rock-Trio macht seit 2017 gemeinsam Musik: Zuerst in der Band Paragraph 20 mit weiteren Bandmitgliedern – seit 2021 als Trio in ihrer neuen Band. Unzertrennlich sind der Frankenberger Matthias Richter (Gesang/Gitarre), der Bad Arolser Werner Bodnar (Bass/Gesang) und Sebastian Bodnar (Schlagzeug) aus Korbach. Die Musikrichtung der Band ist schwer einzuordnen, selbst stuft sich die Combo als Alternative/Punk/Metal/Deutschrock ein.

Antonin Hosek ist ein junges musikalisches Talent aus Korbachs Partnerstadt Vysoké Myto. © pr

Antonín Hosek und Topeto: Der erst sechzehnjährige Musiker Antonín Hosek aus Korbachs tschechischer Partnerstadt Vysoké Myto begann mit dem Musizieren in der ersten Klasse, als er Gitarrenunterricht an der Kunstgrundschule nahm. Im Laufe der Zeit begann er, Gedichte zu schreiben, aus denen schließlich seine eigenen Lieder wurden. Heute gibt es etwa zwanzig davon. 2022 bewarb Antonín sich bei der MenArt Scholarship Academy in Prag, wurde ausgewählt und erhielt ein einjähriges Stipendium. Das Programm bietet jedes Jahr eine enge Zusammenarbeit mit Mentoren berühmter Künstler, die den Studierenden bei der Entwicklung ihrer Talente helfen. In seiner Band singt er und spielt Gitarre. Begleitet wird er von Jan Tosovsky (Trompete) und Ondrej Hejkrlík (Keyboard).