Hansefestival in Korbach: Gute Laune unters Volk bringen

Waldeckische Landeszeitung stellt alle Musiker vor (Teil 2)

+ © pr Achtgroschenbande: Die Jungs bringen mit ihrer Musik gute Laune unters Volk. © pr

Sieben Spielorte, 20 Acts plus Open Stage und 16 Stunden handgemachte abwechslungsreiche Livemusik: Das bietet am 2. und 3. September das Hansefestival in Korbach. Wir stellen nach und nach alle Künstler und Bands vor. Heute: Mr. Alboh, Achtgroschenbande, die Kopflosen und Weltwärts.

Mr. Alboh: Dahinter verbirgt sich Alberto Mussi, Singer-Songwriter, Schauspieler und Komponist von TV- und Filmsongs, geboren in Mailand und wohnhaft in Deutschland und Italien. Seit 2010 tritt er als Straßenmusiker auf, hat mehr als 600 Konzerte in den USA und Europa absolviert sowie fünf Alben veröffentlicht. Seine Musik, die sich als Indie-Folk mit Pop- und Soul-Einflüssen beschreiben lässt, ist nicht nur im Radio zu hören, sondern auch in Filmen, TV-Shows und Werbespots. 2016 lieferte er den Soundtrack zu Dieter Hallervordens Film „Ostfriesisch für Anfänger“. Mit seiner Loop-Station schafft Mr. Alboh eine unsichtbare Band mit Akustikgitarre, Bass, Drum-Pad, Keyboards, Mundharmonika und Gesang, die er mit Texten und Geschichten versorgt.

+ Mr. Alboh aus Italien schafft mit seiner Loop-Station eine unsichtbare Band. © pr

Achtgroschenbande: Mit Akkordeon, Tuba, Gitarre und jeder Menge Rhythmus bringen die vier Jungs gute Laune unters Volk. Mit einer Mischung aus Akustikpop und Straßenpolka, komplettiert durch Texte mit „melancholischem Witz“ begeistert die Achtgroschenbande nicht nur bei sommerlichen Proben im Park, sondern auch bei ihren Konzerten. Ein Highlight stellte hierbei sicherlich der überraschende Gewinn des Bandwettbewerbs „Meinersen muckt“ im Juni 2021 dar.

+ „Die Kopflosen“ zaubern schon allein durch ihre Optik ein Lächeln auf die Gesichter des Publikums. © pr

Die Kopflosen: Der interaktive Comedy-Walkact „Die Kopflosen“ zaubert allein durch seine Optik schon ein Lächeln auf die Gesichter des Publikums. Wenn die Performer dann noch bewegungssynchrone Tanzeinlagen oder zutiefst merkwürdig gesungen Marschlieder zum Besten geben ist jedes Zwerchfell in Bewegung. Dabei halten die „Kopflosen“ Business-Leuten und Politikern einen Spiegel vor, die nur kurzfristige Ziele verfolgen und die schnelle Chance für ein leichtes Geschäft nutzen – und dabei wie kopflos wirken.

+ Weltwärts: Vielversprechender Akustikrock-Musiker mit rauchiger Gänsehautstimme. © pr

Weltwärts: Der vielversprechende Akustikrock-Musiker mit rauchiger Gänsehautstimme und lyrischem Augenzwinkern beweist kontinuierlich, dass deutschsprachige Akustik-Rockmusik alles andere als überholt ist. Acht Videosingles, ein Album, 110 000 Spotify- und Youtube-Streams, mehr als 60 Konzerte zählen zu seiner Bilanz. Weltwärts steht für die bedingungslose Liebe zur Musik, will auch in schwierigen Zeiten mit Vollgas durch die Wand und konfrontiert mit seiner Ehrlichkeit den Zeitgeist einer scheinbar immer oberflächlicher werdenden Welt.