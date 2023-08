Hansefestival in Korbach: Musik, die den Kopf frei macht

Von: Lutz Benseler

Wapani liefert World Music aus Burkina Faso mit traditionellen Rhythmen, Afrobeat und Reggae. © pr

Sieben Spielorte, 20 Acts plus Bühne für regionale Künstler und Bands sowie 16 Stunden handgemachte abwechslungsreiche Livemusik: Das bietet am 2. und 3. September die zweite Auflage des Hansefestivals in Korbach. Wir stellen nach und nach alle Künstler und Bands vor. Heute: Die Riesenvögel, Wapani, BongoBoy89 und MT Head.

Die Riesenvögel: Die größten Kuscheltiere der Welt wollen als Walking Act auf Stelzen die Herzen aller Menschen beim Hansefestival in Korbach im Sturm erobern. Was einst der Rattenfänger von Hameln war, sind die quietschbunten schrägen Vögel in der heutigen Zeit. Wo sie auftauchen, folgt ihnen ein Schwarm von kleinen und großen Zuschauern, die die handzahmen und verschmusten Vogeltiere streicheln und mit ihnen kuscheln wollen. Was manchmal gar nicht so einfach ist, weil diese schrägen Vögel nicht nur Flausen am, sondern auch im Kopf haben.

Walkact auf Stelzen: Die Riesenvögel treiben in der Fußgängerzone ihren Schabernack. © pr

Wapani: Die Zuschauer erwartet World Music aus Burkina Faso mit traditionellen Rhythmen, Afrobeat und Reggae. Alle Musiker der Band Wapani stammen aus Griot-Familien. Griots sind traditionelle Geschichtenerzähler, Sänger und Instrumentalisten aus dem westafrikanischen Kulturraum. Sie treten bei wichtigen Feierlichkeiten wie Geburt, Hochzeit oder Begräbnis auf. Die Musiker von Wapani spielen und singen ihre eigenen Kreationen und covern traditionelle Musik, begleitet von Balafons, Doum-Doums, Djembe und anderen traditionellen Instrumenten.

BongoBoy alias Todor Akimov aus dem Münsterland hat den Rhythmus im Blut. © pr

BongoBoy89: Hinter BongoBoy verbirgt sich Todor Akimov. Der gebürtige Bulgare trommelt sich bereits seit 2004 durch die Weltgeschichte und nutzt dabei alles, was laut und rhythmisch klingt. Neben dem Abschluss seines Schlagzeugstudiums macht er das Münsterland mit seiner Cajon unsicher. Egal ob auf der Straße, im Studio oder auf der Bühne.

MT Head machen mit ihrer Musik die Köpfe frei für ganz neue Eindrücke. © pr

MT Head: Der leere Kopf (empty head) steht für Offenheit gegenüber verschiedenen Musikstilen. Mit einem Mix aus Pop, Rock, Funk und Reggae macht MT Head die Köpfe frei für ganz neue Eindrücke. Leadsänger, Gitarrist und der Kopf von MT Head ist David Leon. Er ist hauptverantwortlich für Kompositionen und Songwriting. Simon Holocher steuert feurige Grooves und Beats bei. Wenn er lostrommelt, steht kein Bein mehr still.