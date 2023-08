Hansefestival in Korbach: Songs für Gänsehautmomente

Von: Lutz Benseler

Der aus Texas stammende Infidelix lebt heute in Berlin, wo er auf der Straße und auf der Bühne auftritt. © pr

Sieben Spielorte, 30 Acts sowie 16 Stunden handgemachte abwechslungsreiche Livemusik: Das bietet am 2. und 3. September die zweite Auflage des Hansefestivals in Korbach. Wir stellen nach und nach alle Künstler und Bands vor. Heute: Borja Catanesi, Infidelix, Felice & Cortes, Jante und Mark Freier.

Korbach – Borja Catanesi: Der spanische Musiker ist schon durch halb Europa getourt und spielt auf der Straße Gitarre. Mit einer Loop-Station nimmt er live Gitarrenriffs, Basslinien und Beatbox auf und schafft so einen kompletten Sound bei seinen Auftritten. Das klingt nach Funk, Reggae, Blues und Rock & Roll. Vor kurzem gewann er den ersten Preis der Universal Street Games in Minneapolis, USA, einem weltweiten Wettbewerb für Straßenkünstler.

Der Spanier Borja Catanesi ist schon mit seiner Gitarre durch halb Europa getourt. © pr

Infidelix: Der Rapper mit der Brille, dem Bart und dem Tattoo an der Schläfe: Eigentlich heißt er Bryan Rodecker, kommt aus Texas und mag Menschen. Heute lebt er in Berlin, wo er auf der Straße und auf der Bühne auftritt. Er bringt verrückte Reime und Underground-Beats in Verbindung mit der Übertragung von gesprochenem Wort – seine Musik ist ein Muss für alle Hip-Hop-Fans.

Felice & Cortes aus Berlin verbinden Musik mit Artistik zu einem einzigartigen Mix. © pr

Felice & Cortes: Das Berliner Duo verbindet Musik mit Artistik zu einem einzigartigen Mix. Mit ihrer Stimme verwandelt Felice Worte in Geschichten, sorgt für Gänsehautmomente und zaubert den Zuhörern ein Lächeln ins Gesicht. Ganz authentisch macht die Berliner Soul-Sängerin Musik aus dem ursprünglichsten Grund: Um sich und das Publikum miteinander zu verbinden. Cortes machte seinen Abschluss an der Staatlichen Artistenschule Berlin. Seine große Leidenschaft gilt neben der Artistik auch der Musik. Bereits 2008 wurde er als einziger jonglierender Schlagzeuger beim renommierten Meinl-Drum-Festival frenetisch gefeiert.

Jante kreieren mit einer ordentlichen Portion Aufbruchsstimmung ihren eigenen Folk-Sound. © pr

Jante: Folk auf Deutsch? Klingt ungewöhnlich, aber genau das ist es, was Jante seit jüngster Vergangenheit äußerst erfolgreich auf die Bühnen des Landes bringen. Mit einer ordentlichen Portion Aufbruchsstimmung kreieren Jante ihren eigenen Sound. Die Köpfe der Band Jan und Tim stammen nicht wie so viele Musiker aus Künstler- oder Musikerfamilien, sondern haben erst mit 21 und 18 Jahren angefangen, ein Instrument zu lernen, sich alles selbst beizubringen, ihr eigenes Ding zu machen und sind ohne großes Label an der Seite, eben vollkommen Indie, erfolgreich.

Mark Freier ist mit Coversongs dabei, denen er eine eigene Note verpasst. © Marco Landau/pr

Mark Freier: Von den Beatles über Oasis, die Sportfreunde Stiller bis hin zu Ed Sheeran. Rund 60 Lieder hat Mark Freier im Repertoire, bis auf wenige Ausnahmen sind dies alles Coversongs. Denen verpasst er häufig eine eigene Note, passt sie an sich und seine Stimme an. Offen ist er für alle Musikrichtungen, spielt aber nur das, was ihm auch selbst gefällt. Beim Hansefestival hat der Musiker aus Dorfitter quasi ein Heimspiel.