Korbach: Schlepper geht während Fahrt in Flammen auf

Hillershausen. Aus bislang ungeklärten Gründen ist es auf der Landesstraße zwischen Medebach und dem Korbacher Stadtteil Hillershausen zu einem Schlepperbrand gekommen.

Es entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 15 Uhr am Samstag befuhr ein 20-jähriger Mann aus Schmallenberg mit seinem Ackerschlepper die Landesstraße von Korbach in Richtung Medebach. In dem Anhänger wurde Maissilage transportiert. Plötzlich entstand am Traktor ein Brand unterhalb des Fahrersitzes.

Der 20-Jährige brachte sein Gespann nach etwa 100 Metern zum Stehen. Die heraneilenden Feuerwehren aus Medebach und Oberschledorn löschten zwar die Flammen, konnten aber den in Vollbrand stehenden Schlepper nicht mehr retten.

Durch die Hitze wurde auch die Fahrbahn beschädigt. Nach ersten Schätzungen beträgt die Höhe des Gesamtschadens 60.000 Euro. Die Landesstraße blieb bis 17.15 Uhr gesperrt. Verletzt wurde niemand.

(Quelle: www.112-magazin.de)