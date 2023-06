Holger Tent ist neuer König der Schützengilde 1377 Korbach

Nach seinem Triumph wurde Holger Tent sofort von Jochen Brand (links) und Stefan Fister auf die Schultern gehoben und gebührend gefeiert. © Hans Peter Osterhold

Er lebe hoch! Holger Tent ist neuer König der Schützengilde 1377 Korbach. Nach dem insgesamt 225. Schuss beim Königsschießen im Korbacher Schießhagen entschied der Erste Dechant den Wettbewerb für sich. An seiner Seite steht Gattin und Königin Heike.

Kinderkönig wurde Ole Hamel, Kinderkönigin Nele Behlen. Viele Gratulationen und Emotionen gab es nach dem Königsschießen im Schießhagen.

Kurz nach Mittag begann am Samstag das Schießen mit einem Kanonenschuss. Die Kinder schossen mit Armbrust auf eine Zielscheibe in sieben Metern Entfernung. Aufgeteilt war nach Jungen und Mädchen und in zwei Altersgruppen. Gewertet wurden die Pfeile, die stecken blieben. Jeder Teilnehmer hatte drei Pfeile, die Punkte wurden addiert. Die besten drei Teilnehmenden aus jeder Gruppe kamen ins Finale. Dort hatte jeder fünf Pfeile zur Verfügung. Am Ende hatten Ole Hamel (9 Jahre) und Nele Behlen (7) die Nasen vorn.

Die Erwachsenen durften parallel mit 8x57 mm Munition auf eine 30 Meter entfernte Scheibe ran. Jeder hatte pro Durchgang drei Schuss zur Verfügung, und viele traten mehrmals an. Den Anfang machten symbolisch das scheidende Königspaar Frank und Sibylle Müller und das Burschenkönigspaar Ingo Müller und Cynthia Ley. Manfred Schatz moderierte die Veranstaltung.

Große Freude im Korbacher Schießhagen herrschte auch bei den jungen Regenten sowie den Betreuerinnen und Betreuern von der Gilde: (von links) Holger Tent (1. Dechant und späterer Schützenkönig), Leon Tent (ehemaliger Kinderkönig), Karin Stade, Christian Vogel mit Ole Hamel (neuer Kinderkönig) und Marcel Behlen mit Tochter Nele (neue Kinderkönigin). © Hans Peter Osterhold

Nach knapp zweieinhalb Stunden war Holger Tent der 75. Schütze. Nach dem insgesamt 225. Schuss im Wettbewerb entschied er das Rennen für sich und wurde gleich auf die Schultern gehoben und gefeiert. „Ich freue mich, dass ich ab jetzt die Gilde auch als Schützenkönig nach außen vertreten kann“, sagte er spontan unserer Zeitung. Tränen bei der Familie und den Freunden.

Lang war die Reihe der Gratulanten, und dann ging es mit Musik und im Zug der Formationen ins Zelt, wo ein Spalier der Schützengilde das neue Königspaar begrüßte. Der derzeitige 1. Dechant Holger Tent hat damit zwei wichtige Positionen in der Gilde inne, aber er ist seit frühester Kindheit bei den Schützen dabei und verfügt über viel Erfahrung und dazu noch über viel Herz für die vielfältigen Aufgaben. Die Besucherinnen und Besucher erfuhren einige Details aus dem Leben von Holger Tent (Jahrgang 1968) und seiner Ehefrau sowie seiner Karriere in der Schützengilde, wo er genau vor 25 Jahren Burschenkönig wurde.

Die Königskette ging nach sieben Jahren von Frank Müller an Holger Tent und das Diadem von Sibylle Müller an Heike Tent. Leon Tent, der auch sieben Jahre lang Kinderkönig war- und mittlerweile erwachsen ist-, übergab seine Kette an Ole Hamel, und Nele Behlen erhielt ihr Diadem und einen Blumenstrauß.

Der Vorsitzende der historischen Schützengemeinschaft Waldeck, Heiko Emde, überbrachte die Grüße der Gemeinschaft und überreichte einen Blumenstrauß. Dazu mussten Burschenkönig Ingo Müller und Königin Cynthia Ley mangels Nachfolger ihre Königskette und Diadem an die Schützengilde bis zur Ermittlung eines neuen Burschenkönigspaar zur Verwahrung übergeben, erhielten aber dafür die Medaille für ehemalige Könige, wie auch Leon Tent und Frank und Sibylle Müller.

Von Hans Peter Osterhold

