Im Ruhestand in die Charts: Gebürtiger Korbacher Erwin Brand schreibt Schlager

Von: Lutz Benseler

Erfolgreich mit „Der Wind von Maspalomas“: Sängerin Nina La Vida und der gebürtige Korbacher Erwin Brand, der den Song geschrieben hat. © pr

Mit den Korbacher „Stone Age People“ sammelte er Ende der 1960er Jahre seine ersten musikalischen Erfahrungen, mit „Bitte bleib mir treu“ für die Flippers gab es 1986 eine Goldene Schallplatte und mit der Schlagersängerin Nina La Vida hat Erwin Brand jetzt neue Songs veröffentlicht.

Korbach – Heute lebt Erwin Brand (71) in Nürnberg, geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er in Korbach. In der Soul- und Bluesband „Stone Age People“ mit Peter Bartusch (Schlagzeug), Hubert Springer (Rhythmusgitarre, Gesang) und Günter „Bird“ Vogel (Bass) in der Ur-Besetzung war er Sänger und spielte die Sologitarre.

Nach Realschulabschluss und einer Ausbildung beim Arbeitsamt in Korbach zog es Brand 1974 beruflich nach Nürnberg, wo er bis zu seinem Ruhestand in der Zentrale der heutigen Bundesagentur für Arbeit beschäftigt war. Dabei blieb er aber immer musikalisch als Gitarrist und Sänger in verschiedenen Coverbands aktiv.

In Nürnberg lernte er Anfang der 1980er Jahre so auch die „Flippers“ kennen, die damals abendfüllend bei Tanzveranstaltungen im süddeutschen Raum spielten. Bald verband die Musiker eine Freundschaft – und irgendwann drückte er der Band eine Kassette mit eigenen Songs in die Hand. Die „Flippers“ waren begeistert, vor allem von einem Song: „Bitte bleib mir treu“. „Das ist eine richtige Schnulze“, riefen sie begeistert. Brand brauchte etwas, bis er verstand, dass es sich bei der „Schnulze“ um ein Kompliment handelte.

Und so landete das Lied 1986 auf dem Album „Nur wer die Sehnsucht kennt“ – für Erwin Brand ein echter Glücksfall: Denn der Titel „Die rote Sonne von Barbados“, der ebenfalls auf der Platte veröffentlicht wurde, avancierte zu einem riesigen kommerziellen Erfolg und hievte das Album in die Charts. Auch für Brand gab es eine Goldene Schallplatte. Produzent damals war der Bad Arolser Schlagerkomponist und Sänger Uwe Busse.

Die Flippers ermutigten Brand, weiterzumachen: „Du muschst schreibe“, hätten sie ihm mit schwäbischen Akzent gesagt, erzählt der gebürtige Korbacher. Doch erst im Ruhestand griff er das wieder auf. Er bot dem Label Jelfi Records den Schlager-Titel „Dornröschen“ an. „Der Song wurde von Nina la Vida aus Hamburg gesungen und 2021 ein erster Erfolg für uns beide“, erinnert sich Brand. Daraufhin produzierte er drei weitere Songs.

Mit „Mi Cariño“ (Platz 59) und „Dornröschen“ (68) war er 2021 gleich zweimal in den Top 100 der offiziellen deutschen Party- und Schlager-Jahrescharts platziert. Zuletzt schwärmte Nina la Vida erfolgreich vom „Wind von Maspalomas“, frisch rausgekommen ist der Song „Was soll das denn werden“ – beide aus der Feder von Erwin Brand, der auch in den Musikvideos zu den Liedern immer wieder kurze Gastauftritte hat. „Ein neuer Song, diesmal für einen Sänger, wird gerade aufgenommen“, sagt der 71-Jährige. Seit drei Jahren ist er übrigens auch offiziell Delegierter für die Textdichter in der Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft GEMA.