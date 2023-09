Super besucht: Nightwork in Korbach mit vielen Infos, Spielen und einer Party

Nightwork in Korbach: Mama Sandra (2. von links) aus Medebach zeigt Tochter Bea (3. von links) mit Freundinnen Mia und Leni ihren Arbeitsplatz bei Conti - zusammen mit Azubi Katharina (links). © Hans Peter Osterhold

Die Nightwork am Freitag in Korbach war ein Kracher: Es waren mehr Unternehmen am Start als je zuvor. Alle Beteiligten ließen sich eine Menge Kreatives einfallen – und eine große Zahl von Besucherinnen und Besuchern nahm alles begeistert an. 40 Unternehmen stellten sich an fünf Standorten vor.

Landrat Jürgen van der Horst hob die außergewöhnliche Bandbreite der teilnehmenden Unternehmen hervor. Bürgermeister Klaus Friedrich rief den Jugendlichen zu: „Entdecke deine Karrierechancen.“ Für den Geschäftsführer des Regionalmanagements Nordhessen, Kai-Georg Bachmann, bildet die Veranstaltung die Potenziale der nordhessischen Wirtschaft ab und stelle den Landkreis als Erfolgsmodell für Lebensqualität und Jobmöglichkeiten dar.



Firmenchef Ralph Hübschmann erklärte, dass die technische Ausstattung von Aufzügen in den vergangenen Jahren immer kompakter und effektiver geworden sei. Es gebe Ausbildungsmöglichkeiten für Metallbauer, Elektroniker, Mechatroniker und im Büromanagement. Lehrlinge von Hübschmann stellten selbst erfundene und konstruierte, mit Laser oder Stanze gefertigte Werkstücke vor.



Bei EWF konnte man sich ebenfalls über die persönliche Karriere informieren und gleichzeitig ein Zweipersonenfußballspiel spielen. Für jedes Spiel spendete EWF 50 Cent an die „Aktion für behinderte Menschen“.



Bei Fisseler war schon früh viel Betrieb. Es gab Baumaschinen zu besichtigen, man durfte einen Minibagger bedienen oder mit dem Fußball auf eine überdimensionale Dartscheibe schießen. Infos über gute berufliche Perspektiven in der Bauwirtschaft standen im Vordergrund. Fisseler-Geschäftsführer Dr. Michael Pielert hob die attraktive Vergütung und schnellen Aufstiegschancen in der Bauwirtschaft hervor und die abwechslungsreiche Arbeit: „Jede Baustelle ist anders.“



Bei Autohaus Wahl erfuhr man viel über das Berufsbild des Mechatronikers, dem immer mehr Computerwissen abverlangt wird.



Max war aus Kassel angereist. „Ein tolles Event, nicht nur informativ, auch viel Unterhaltung und Abwechslung werden geboten“, sagte er.



Auf dem Gelände der Firma Horizont informierten Polizei, Feuerwehr, THW, Horizont, Fitnessstudio und andere. Es gab Werksführungen und Probierstände. Julian aus Eppe informierte sich beim Möbelkreis: „Einen Job im Handwerk kann ich mir gut vorstellen“, sagte er.



Conti öffnete erstmals die HPTC-Abteilung (High Performance Technology Center) für die Öffentlichkeit. Voraussetzung für den Zugang: Das Handy abgeben. Man konnte die Produktion besichtigen und sich über einen beruflichen Werdegang informieren. Ein Termin für ein Bewerbungsgespräch konnte vereinbart oder spontan geführt werden.



Bea aus Medebach war mit der Mama und zwei Freundinnen angereist: „Ich finde es interessant hier“, sagte sie, mag sich aber beruflich noch nicht festlegen. „Erstmal Schule zu Ende machen.“



Bei Weidemann machten vor allem die Vorführungen der Arbeitsgeräte Spaß, die für den Ganzjahreseinsatz konstruiert wurden – von der Parkpflege im Frühjahr bis zum Winterdienst.



Neben vielen Infos unterschiedlicher Industrieunternehmen und Dienstleister stellte auch die Stadt Korbach ihr Stellenangebot vor. Dazu gab es viele Unterhaltungsmöglichkeiten mit Spaßfaktor: eine Hüpfburg, Kletterturm, Balancierscheibe und Videovorführungen.



Andreas aus Willingen hatte sich an mehreren Orten informiert und wollte mit seinen Kumpels noch auf die Partymeile: „Alles sehr cool hier“, sagte er, „nicht nur für Berufsanfänger, sondern auch für solche, die einen neuen Job suchen.“



Die Nightwork endete an den Standorten um 22 Uhr. Danach waren alle eingeladen zur Party mit DJ-Musik auf dem Gelände von Conti.

Von Hans Peter Osterhold

