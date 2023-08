„Sex ist wie Mehl“: Jürgen von der Lippe liest am 22. August in Korbach

Von: Philipp Daum

Tritt am Dienstag in Korbach auf: Jürgen von der Lippe. Der Komiker, Musiker und Autor liest aus seinem aktuellen Buch „Sex ist wie Mehl“. © André Kowalski

Lange genug hat es gedauert, aber nun tritt Jürgen von der Lippe endlich in Korbach auf. Am kommenden Dienstag, 22. August, ist der Komiker, Musiker und Autor zu Gast in der Stadthalle. Um 20 Uhr liest er aus seinem Buch „Sex ist wie Mehl“.

„Da wir mit den Verlegungen für viel Unsicherheit gesorgt haben, möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass alle Karten der dreifach verlegten Show Gültigkeit besitzen“, teilt die MM Konzerte GmbH als Veranstalter der Lesung mit. Es gibt außerdem noch Restkarten

Was ist eine 5-Eurosängerin, warum ist Sex wie Mehl, wer sagt: Geh deine Oma melken, aus welcher Küche stammt heiliges Geschnetzeltes, was ist Manna-Hamham und was macht ein Mönch mit einem Saxophon? „Ob diese Fragen Sie schon lange bewegt haben oder Ihre Neugier gerade erst geweckt wurde – nichts wie hin, wenn Jürgen von der Lippe aus seinem aktuellen Buch liest“, betont die MM Konzerte GmbH. Der unermüdliche Önologe im Weinberg des Humors habe wieder einen Knallerjahrgang produziert, mit feiner Nase, voller Dröhnung und superlangem Abgang.

Vollblutkomiker Jürgen von der Lippe steht seit 50 Jahren auf den Bühnen und ist auf sämtlichen TV-Kanälen zu sehen. Dabei verfügt er über ein untrügliches Gespür für Pointen und Timing, ist analytisch, schlagfertig und spontan.

Trotz seiner langen Karriere richtet er den Blick stets konsequent nach vorn. Er hat inzwischen seinen eigenen YouTube-Kanal, ist unentwegt unterwegs mit Leseabenden und feiert im Herbst Premiere mit seinem neuen, mittlerweile 16. Bühnenprogramm „Voll fett“ – wobei sich der belesene Literaturfan neben den Comedy-Programmen in den großen Hallen und Theatern inzwischen auch mit Live-Leseabenden für kleinere Spielstätten etabliert hat. Da liest von der Lippe Kurzgeschichten, Anekdoten, Glossen oder Dialoge mit dem ihm eigenen Charme vor.

Jürgen von der Lippe hat von Bambi über Grimme-Preis und Goldene Kamera bis Echo alle wichtigen Preise des deutschen Entertainments erhalten. „Doch die größte Auszeichnung für ihn ist nach wie vor die Treue seines Publikums, das auf seinen Tourneen immer wieder für ausverkaufte Häuser sorgt. Lachsalven pflastern seinen Weg“, teilt der Veranstalter mit.

Karten für die Lesung mit Jürgen von der Lippe in der Korbacher Stadthalle am kommenden Dienstag gibt noch bei eventim.de und vereinzelt an der Abendkasse.