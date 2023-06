Junge Akrobaten erobern in Korbach die Manege

Zirkusluft geschnuppert: Schülerinnen und Schüler der Korbacher Humboldt-Schule präsentierten Familienmitgliedern und Freunden in der Manege, was sie in der Projektwoche zum Thema Zirkus einstudiert hatten. © Uwe Walter

Schüler der Korbacher Humboldt-Schule haben nach drei Jahren Corona-Pause wieder ihre Projektwoche zum Thema Zirkus gestaltet. Die Zusammenarbeit erfolgt mit dem Zirkus Casselly, der deutschlandweit als Kinder-Mitmach-Zirkus bekannt ist.

In der vergangenen Woche hatten die 350 Schüler und Schülerinnen lediglich vier Stunden Unterricht. Der Rest der Zeit wurde mit den Artisten des Zirkus für die große Galavorstellung der Kinder in der Manege geprobt, die in zehn verschiedenen Sets einem breiten Publikum gezeigt wurden.

Bei der Galavorstellung am Donnerstagabend hatten nicht nur die Kinder ihren Spaß, sondern auch deren Eltern oder Großeltern im Publikum. Die Kinder konnten beispielsweise als Bodenturner, Clowns, Hochseilartisten, Luftakrobaten oder Jongleure auftreten.

Schulleiter Jörg Thiele erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass diese Projektwoche alle vier Jahre stattfinde, damit jedes Grundschulkind einmal in seiner Schulzeit dieses besondere Erlebnis habe und in der Zirkusmanege auftreten dürfe.

Von Uwe Walter