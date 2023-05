Kabel an zwei Lastwagen in Korbach durchtrennt: Hoher Sachschaden

Von: Lutz Benseler

Zwischen Freitagnachmittag (12. Mai) und Sonntagabend (14. Mai) kam es auf dem Gelände einer Spedition in der Medebacher Landstraße in Korbach zu Sachbeschädigungen an zwei Lkw. (Symbolfoto) © Paul Zinken

Unbekannte haben in Korbach Kabel an zwei Lastwagen durchtrennt, dabei entstand hoher Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Korbach - Zwischen Freitagnachmittag (12. Mai) und Sonntagabend (14. Mai) kam es auf dem Gelände einer Spedition in der Medebacher Landstraße in Korbach zu Sachbeschädigungen an zwei Lkw.

Die Sachbeschädigungen wurden am späten Sonntagabend von einem Mitarbeiter festgestellt. Ein unbekannter Täter hatte an zwei auf dem Gelände abgestellten Sattelaufliegern größere Kabelstränge unter den Fahrzeugen durchtrennt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. (red)