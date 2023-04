Kein Neubau: Post will in Elektromarkt in Korbach bleiben

Von: Lutz Benseler

Soll dauerhaft Zustellstützpunkt der Post bleiben: Der ehemalige Elektromarkt Expert Medialand in der Briloner Landstraße in Korbach stand fast drei Jahre leer. © Lutz Benseler

Der Neubau ist vom Tisch: Die Post will nun doch dauerhaft im ehemaligen Elektrofachmarkt an der Briloner Landstraße bleiben. Das Problem: Der gültige Bebauungsplan sieht etwas anderes vor.

Korbach – Im ehemaligen Expert Medialand an der Briloner Landstraße befindet sich seit Februar der Zustellstützpunkt der Deutschen Post. Hier werden Briefe, Päckchen und Pakete für rund 18.000 Haushalte in Korbach, Diemelsee und Twistetal vorsortiert. Der Umzug war notwendig geworden, weil das alte Postgebäude in der Poststraße noch in diesem Jahr abgerissen werden soll und ein Investor dort ein Seniorenzentrum plant.

„Aufgrund der Kurzfristigkeit der Planungen an dem alten Poststandort war es unser wichtigstes betriebliches Ziel, die postalische Versorgung in der Stadt und den umliegenden Kommunen Diemelsee und Twistetal lückenlos und ohne Qualitäts-Einbußen sowohl im Filial- als auch im Zustellbereich sicherzustellen“, sagt Postsprecher Thomas Kutsch. Der Wechsel weg vom alten Standort in der Poststraße sei sowohl mit einem neuen Filialstandort im Getränkemarkt Selbmann, als auch mit einem neuen Brief- und Paket-Zustellstützpunkt in der Briloner Landstraße gelungen. Kutsch: „Der Umzug verlief reibungslos und das gesamte Postteam vor Ort ist seither sehr zufrieden mit dem neuen Standort, da er ausreichend Platz und optimale Arbeitsbedingungen bietet.“

Das Problem: Im Bebauungsplan von 2005 ist das Areal als Sondergebiet ausgewiesen, in dem die Nutzung festgeschrieben ist: Zulässig ist bis heute nur ein Elektrofachmarkt mit maximal 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Ein ursprünglich geplanter Neubau in einem Korbacher Gewerbegebiet ist inzwischen vom Tisch, wie Kutsch bestätigte. Ob die Post im Elektromarkt bleiben kann, hängt nun davon ab, ob die baurechtlichen Grundlagen für das Areal geändert werden.

„Derzeit befinden sich alle Beteiligten in einer gemeinsamen Abstimmung zur langfristigen Standortfrage des Zustellstützpunktes, der derzeit im ehemaligen Elektrofachmarkt in der Briloner Landstraße in Korbach untergebracht ist“, teilt der Landkreis dazu mit. Grundsätzlich liege die Entscheidung über einen langfristigen Standort des Stützpunktes im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung bei der Stadt Korbach. Im Klartext: Das Kreisbauamt duldet den Zustellstützpunkt vorübergehend. Damit die Post aber dauerhaft in dem Gebäude bleiben kann, muss die Stadt den Bebauungsplan ändern. Darüber entscheiden die Stadtverordneten.

Städtebaulich würde dies jedenfalls eine Neuorientierung in der Briloner Landstraße bedeuten: Mit dem Bebauungsplan hat die Stadt vor knapp 20 Jahren die Erweiterung des Baumarktes sowie die Ansiedlung eines Schuh- und eines Elektromarktes ermöglicht. Grundlage der damaligen Entscheidung waren die Empfehlungen zweier Gutachten zum Einzelhandel in Korbach. Ziel war es, den bestehenden Einzelhandel in der Innenstadt zu sichern. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass ein Elektrofachmarkt an der Briloner Landstraße die Innenstadt als Einkaufszentrum stärkt und dort für zusätzliche Kundenfrequenz sorgt. Vom Zustellstützpunkt der Post hat der Einzelhandel in der Innenstadt jedenfalls nichts zu befürchten: Verkauft wird dort nichts.