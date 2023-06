Kinder und Jugendliche singen bei Konzert auf der Korbacher Freilichtbühne

Der Kinderchor Haste Töne aus Berndorf hat bei dem Benefizkonzert auf der Korbacher Freilichtbühne mehrere Lieder gesungen. © Maria Ambaum

Beim Benefizkonzert des Waldeckischen Sängerbundes traten am vergangenen Sonntag, 4. Juni, fünf Kinder- und Jugendchöre aus dem gesamten Waldecker Land auf der Freilichtbühne in Korbach auf.

Korbach – Moderiert wurde das Konzert von Anja Putzki. „Das große Event des Waldeckischen Sängerbunds ist am 22. Juli. Da haben die Kinder schon Ferien. Das Konzert heute findet statt, damit die Kinder auch ihre Plattform bekommen“, erklärte sie. Der Eintritt war frei, es wurde aber um eine Spende für die Kinderkrebshilfe gebeten.



Den Anfang machte der Kinderchor Kleinern unter der Leitung von Anke Kraft. Die Jungen und Mädchen im Alter bis etwa 7 Jahre sangen die Kinderlieder „Der Frosch“, „Herr Uklatsch“ und „Wenn der Elefant in die Disco geht“. Bei „Herr Uklatsch“ wurde das Publikum in die Pflicht genommen und machte begeistert mit, als gesungen wurde „Von vorne nach hinten, von links nach rechts“.



Konzert auf der Freilichtbühne: Auch Publikum war gefordert

In der Pause war wieder das Publikum gefragt: Alle Kinder, Eltern und Besucher sangen gemeinsam „Alle Vögel sind schon da“, bevor der Kinderchor „Haste Töne“ aus Berndorf unter der Leitung von Stefanie Rösner und Theresa Frese die Bühne übernahm. Sie sangen die Lieder „Regenbogen“, „Pipapo Piraten“ und „Gorilla mit der Sonnenbrille“ und wurden dabei von Stefanie Rösner auf dem Akkordeon und der Gitarre begleitet. Die Pause gehörte wieder dem Publikum. Alle sangen gemeinsam „Ich lieb’ den Frühling“.



Marvin Putzki begleitete die Twistetaler Tonhöppers und das Publikum am Klavier. Er leitet gemeinsam mit seiner Mutter Anja Putzki den Kinderchor „Twistetaler Tonhöppers“ aus Twiste, die als dritter Chor auftraten und das „Pannenlied“, „Anne Kaffeekanne“, „Wie man Geister fängt“ und „Astronaut“ sangen.



Im Anschluss wurden die Mädchen und Jungen geehrt, die schon lange im Kinderchor singen. Bei den Twistetaler Tonhöppers ist Lilli Brede seit fünf Jahren dabei. Beim Kinderchor Kleinern singen Sina Lohrmann und Jannis Heck seit drei Jahren und Clara Althoff und Lea Wende seit fünf Jahren mit.



Der Jugendchor Kleinern sang das Lied „Wisst ihr, was die Bienen träumen“, mit Klavierbegleitung von Anke Kraft „ Can you feel the love tonight“, „Bremer Stadtmusikanten“ und „Peace shall be with you“.



Konzert auf der Freilichtbühne: Treue Sängerinnen und Sänger geehrt

Gänsehaut war beim Goddelsheimer Jugendchor, der dem Frauenchor „Tonart“ angeschlossen ist, angesagt. Die 12 Sängerinnen ab der 8. Klasse wurden bei den Liedern „This is me“ aus „The greatest Showman“ und „Perfect“ von Martin Vach am Klavier begleitet und sangen außerdem à cappella „I’ll be there for you“ .



Insgesamt traten 70 Kinder und Jugendliche auf der Korbacher Freilichtbühne auf, zum Abschluss auch alle alle gemeinsam. Sie erhielten als Dankeschön einen Verzehrgutschein für die Freilichtbühne.



Das Fazit des Konzerts ist durchweg positiv: Für die Kinderkrebshilfe sind einige Geldspenden zusammengekommen und die Kinder und Jugendlichen hatten viel Freude bei ihrem Auftritt. Interessierte Kinder und Jugendliche sind von allen Chören eingeladen, zu den Proben vorbeizukommen und mitzusingen. (Maria Ambaum)