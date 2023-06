Konzert in Korbach: „Es ist wirklich richtig cool“

Von: Marianne Dämmer

Teilen

Erstmals in Korbach zu hören: Max Mutzke tritt am Fronleichnam zusammen mit der Big band der Bundeswehr in Korbach bei einem Benefizkonzert auf. © Nils Müller

Der Sänger, Songwriter und Musiker Max Mutzke tritt am Donnerstag, 8. Juni, mit der Big Band der Bundeswehr in Korbach auf. Wie er auf seine Karriere und seinen ersten Auftritt in der Kreisstadt blickt, verrät er im Gespräch mit WLZ-Redakteurin Marianne Dämmer.

Herr Mutzke, Sie gehören zu den besten Sängern in Deutschland. Wenn Sie auf die vergangenen 20 Jahre zurückblicken: Wie beurteilen Sie Ihre musikalische Karriere? War es so oder ähnlich Ihr Wunsch, oder sind Sie eher überrascht, wie rasant sie sich entwickelt hat?

Als Kind ist man im positiven Sinne ja immer ganz schön naiv. Man denkt, man wird Feuerwehrmann oder Astronaut, was auch immer. Mir war schon immer mit einer totalen Selbstverständlichkeit klar: Ich werde Musiker. So, wie bei uns auf dem Land dem Nachbarsjungen klar war, dass er den Bauernhof seines Vaters übernehmen wird. Das war selbstverständlich, da gab es keine Frage. Alles, was ich dann aus dem Metier mitbekam, habe ich mir angeeignet.

Wie meinen Sie das?

Mein Vater war ein begeisterter Konzertbesucher. Wir sind bestimmt zweimal im Monat in Konzerte gegangen, waren auf vielen Festivals. Wenn ich die Musiker beobachtet habe, sagte ich mir, okay, so muss ich das später machen. So, als würdest du deinem Vater in der Landwirtschaft zuschauen, wie er gerade einen Anhänger anhängt oder die Kühe melkt. Hinzu kommt, dass mein Vater Hobbyschlagzeuger ist, in unserem Proberaum im Haus haben Live-Bands gespielt und wir konnten zu jeder Zeit so viele Instrumente spielen, wie wir wollten. Ich habe mit sieben angefangen, Schlagzeug zu spielen, hatte mit elf meine erste Band und bin live aufgetreten. Musik war immer allgegenwärtig in unserem Haus und meinem Leben. Als ich mit 16 den Hauptschulabschluss in der Tasche hatte, habe ich erst mal zwei Jahre beruflich Musik gemacht.

Das heißt, Ihr Weg blieb vorbestimmt.

Ja, aber als ich gemerkt habe, wie man mit seinen eigenen Konsequenzen leben muss, habe ich gedacht: Oh, Musiker ist vielleicht doch nicht das richtige. Hauptschüler und Schlagzeuger ist keine gute Kombination. Wenn man dann mal keine Lust mehr auf Musik hat, bleibt nur wenig Wahl für etwas anderes. Darum habe ich noch die Realschule und das Abitur nachgeholt, um eventuell studieren zu können. Dann hat sich mein Leben mit 23 Jahren aber ziemlich gedreht. Darüber bin ich total froh. Es war überraschend, aber irgendwie auch logisch.

Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?

Ich bin mit R&B, Soul, Blues, Jazz, Funk, Fusion aufgewachsen, also allem, was amerika- und afrika-inspiriert ist. Die Sprache sprechen in Deutschland wenige Sänger, die meisten sind durch Schlager oder Rock und Pop beeinflusst. Bei mir ist das ein anderer Weg.

Wie sind Sie in die Zusammenarbeit mit der Big Band der Bundeswehr gekommen?

In meinem Beruf greifen ganz klare Mechanismen. Ich wurde für einen Auftritt angefragt, das war das Bürgerfest im Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Irgendwann meldete sich Tourmanager Johannes Langendorf noch mal und ich habe total gerne ja gesagt.

Benefizkonzert an Fronleichnam in Korbach - Einlass 19 Uhr - Konzertbeginn 20 Uhr - Eintritt frei Gleich drei Premieren werden mit dem Auftritt der Big Band der Bundeswehr am morgigen Donnerstag in Korbach gefeiert: Erstmals spielt die Big Band unter Leitung von Timor Oliver Chadik mit ihrer riesigen Bühne in der Kreisstadt auf, erstmals ist der Sänger Max Mutzke in Korbach zu hören und zum ersten Mal spielt Max Mutzke mit seinem Bruder in dieser Formation: Der Trompeter Menzel Mutzke wurde neu in der Big Band aufgenommen.

Die Big Band der Bundeswehr kommt morgen in die Kreisstadt mit ihrer zwölf Meter tiefen, 18 Meter breiten und zehn Meter hohen Bühne, die zu den größten fahrbaren Bühnen in der EU gehört. 150 Tonnen Material müssen transportiert werden. Die Sattelschlepper werden in den frühen Morgenstunden auf dem Brass-Gelände in Korbach ankommen, bis zum frühen Nachmittag wird die Bühne aufgebaut sein.

Das Stehkonzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Zu hören sein werden Swing, Rock und Pop, geboten wird eine hochmoderne, multimedial aufbereitete Bühnenshow. Für Menschen mit Behinderungen steht eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen zur Verfügung.

Veranstaltet wird das Benefizkonzert vom Förderverein des Lions-Clubs Korbach-Bad Arolsen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für einen guten Zweck wird gebeten. (md)

Was hat Sie daran gereizt?

Grundsätzlich bin ich offen für alle Besetzungen, die für mich etwas Neues darstellen. Und dann finde ich die Big Band der Bundeswehr einfach super, super gut. Es sind viele junge Leute dabei, alle sind sehr gut. Und die Idee hinter der Big Band ist so klasse: Aus dem Geld, das von den Steuerzahlern in die Bundeswehr fließt, wird eine Band finanziert, die nur karitativ spielen darf. Das ist super. Die Big Band hat schon so viele wichtige Projekte unterstützt. Als normale Band kannst Du das gar nicht leisten. Selbst wenn du ohne Gage spielst, kostet ein Auftritt für den Veranstalter einen Haufen Geld für Infrastruktur, Karten, Werbung, Sicherheitskonzepte. Die Big Band kommt und bringt alles mit. Jeder Cent, der verdient wird, geht direkt in den karitativen Zweck, weshalb ich das gerne unterstütze. Ich werde für den Auftritt bezahlt, das sage ich ganz offen, das Geld kommt aus dem normalen Musiker-Budget, das der Big Band zur Verfügung steht.

Seit kurzem ist ja auch Ihr Bruder Menzel festes Ensemblemitglied in der Big Band der Bundeswehr.

Ja, das ist echt aufregend. Am Donnerstag in Korbach spielen wir zum ersten Mal in diesem Rahmen zusammen. Dass mein Bruder eine feste Anstellung in der Big Band hat, in der ich singe, ist für mich etwas ganz Besonderes. Auch die Umstände waren ziemlich interessant.

Da frage ich näher nach...

Wir sind ja in einer Zeit aufgewachsen, in der es noch Wehrdienst gab. Ich und alle meine Brüder haben den Dienst an der Waffe immer abgelehnt. Mein Bruder ist ein wahnsinnig guter Trompeter, aber er hatte, als er das Angebot bekam, Teil der Big Band zu werden, wirklich Gewissensbisse. Wir haben ihm alle zugesprochen, weil alle dort total nett sind. Es ist auffällig, wie gut sie miteinander umgehen, was für einen guten Ton sie haben. Jetzt ist er dabei, hat auch die Grundausbildung absolviert, was für ihn eine sehr interessante Erfahrung war. Und ich freue mich auf unseren ersten gemeinsamen Big Band-Auftritt am Donnerstag in Korbach.

Wie läuft Ihr Tour-Tag normalerweise ab?

Wenn gegen 15.30 Uhr Soundcheck ist, bin ich gern etwas eher da, um zu akklimatisieren. Dann arbeitet man fleißig bis kurz vor Beginn. Man hat noch Zeit, sich fertig zu machen und dann geht es auf die Bühne. Normalerweise fahre ich nach den Auftritten wieder nach Hause. Da wir aber einen Tag später in Marsberg auftreten, bleibe ich Donnerstag in Korbach. Mit den anderen ein bisschen abhängen zu können, ist auch mal schön.

Zur Person Max Mutzke (42) , in Waldshut-Tiengen (Schwarzwald) aufgewachsen, hat früh begonnen, Musik zu machen. 2004 gewann er die Casting-Show von Stefan Raab, nahm daraufhin für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil. Der Sänger, Songwriter und Musiker singt in deutscher und englischer Sprache Soul, Funk und Jazz, aber auch Pop und Rock. Max Mutzke hat acht Studioalben veröffentlicht. Er wurde mit dem Jazz Award ausgezeichnet, ist Gewinner der 1. Masked Singer Staffel, macht die eigene ARD-Sendung „Lebenslieder“ und spielt pro Jahr rund 100 Shows in diversen Besetzungen. 2022 wurde er zum Hutträger des Jahres gekürt. (md)

Wenn Sie Zeit haben für eine kleine Sightseeingtour – gehen Sie ohne Hut raus, um nicht erkannt zu werden?

Ja, mich erkennt man wirklich vor allem mit Hut. Aber ich hatte noch nie eine unangenehme Situation, wenn Menschen mich erkannt haben. Wenn ich Zeit habe, gehe in ganz gern mal in die Natur joggen, das tut immer gut.

Verraten Sie etwas über das Programm, das Sie in Korbach spielen?

Wir spielen deutsche und englische Songs, die von mir sind, aber auch viele Klassiker, die von vielen sehr gemocht werden. Das Programm ist auch sehr lustig, weil die Leute sich auf der Bühne gut kennen, eine große Spielfreude haben. Ich nehme das Publikum gerne mit. Man fühlt sich von der ersten bis zur letzten Sekunde total gut unterhalten und angesprochen, das ist das Feedback, was wir bis jetzt erhalten haben. Man muss es einfach selbst erlebt haben. Das Konzert wird man so schnell nicht vergessen – die riesige Bühne, der starke Big Band Sound, sensible Texte und zugleich viel Spaß. Es ist wirklich richtig cool.