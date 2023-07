Korbach: Akkordeon-Festival mit „Hans im Glück“

Teilen

Nach der Übergabe des Taktstockes nach 50 Jahren an Sebastian Schmidt (rechts) wird Hans C. Petersen (links) seinen Diemelspatzen wieder mit dem Akkordeon als Spieler zur Verfügung stehen. © Heike Saure

Mit dem Akkordeon-Orchester-Festival „Akkzente 2.0“ verabschiedeten die Diemelspatzen ihren langjährigen Leiter Hans C. Petersen.

Korbach – „Hans im Glück“ intonierte das Akkordeon Orchester Kassel in seiner Märchen-Sinfonietta und besser konnte man den Gemütszustand von Hans C. Petersen, der bei dem heimischen Akkordeonorchester „Diemelspatzen“ nach 50 Jahren Dirigat den Taktstock an Sebastian Schmidt übergibt, wohl nicht ausdrücken. Oder zumindest teilweise, denn ein bisschen Wehmut schwang schon mit beim „Akkzente 2.0 Festival“, obwohl Petersen seinen Diemelspatzen als Mitspieler erhalten bleibt.

Das Akkordeon Orchester aus Kassel war nur eins von acht Gastorchestern aus ganz Deutschland, die am Samstag und Sonntag wunderbare Konzerte auf die Beine gestellt haben. Besonders glücklich konnte sich Hans Petersen schätzen, da die Orchester im Vorfeld eine Liste seiner beliebtesten Stücke zugesandt bekommen hatten, deren Wünschen sie gerne nachkamen.

Nicht nur einwandfrei gespielt, sondern auch mit großen Emotionen verbunden, brachten die Orchester ihre Stücke vor. Oft verband die Orchester eine lange Freundschaft und auch gemeinsame Erinnerungen, da in den Orchestern hier und da ein bekanntes Gesicht aufblitzte, das seine ersten musikalischen Schritte bei den Diemelspatzen lernte und später in anderen Orchestern flügge wurde. So wie die Usselnerin Sabine Kölz, die inzwischen das Akkordeon-Orchester Beffendorf am Schwarzwald dirigiert und mit „I still have faith in you“ ihre große Verbundenheit zu Petersen ausdrückte, dem sie viel zu verdanken habe.

Gold-Ehre: Der Vorsitzende des hessischen Harmonika Verbandes Ingolf Schneider (links) verlieh Hans C. Petersen die Dirigentennadel 50 in Gold. © Heike Saure

Vor ausverkauftem Haus begeisterten die Diemelspatzen schließlich selbst noch am Samstagabend ihr Publikum in der Korbacher Stadthalle mit einem Gala-Konzert, das seinesgleichen sucht.

Wer bei Akkordeon-Musik an Seemannslieder auf der Quetschkommode denkt – dies wird dem Instrument schon lange nicht mehr gerecht. Filmmusik aus Forrest Gump, Titel aus den 1970er und 1980er Jahren von John Miles oder Abba ebenso wie das „Nessun Dorma“ aus Puccinis Oper Turandot oder Musik aus dem Musical „Les Miserables“ verzauberten das Publikum.

Aufgepeppt wurden manche Titel mit dem Gesang von Carolin Groß und Johnny Thielen, die ebenfalls für Gänsehautmoment sorgten, bevor „The Royal Squeeze Box“ mit Akkordeon und Gesang mit ihren Queen-Titeln für den perfekten Auftakt zur After-Show-Party sorgten. (Von Heike Saure)